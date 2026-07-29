Land Rover прекратит выпуск популярной модели

Land Rover объявил о прекращении производства популярной модели. Компания готовится отправить в отставку одну из старейших машин своей линейки - компактный кроссовер Discovery Sport.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Carscoops.

Автомобиль дебютировал в 2014 году, тогда же в модернизацию завода в британском Хейлвуде под его выпуск вложили 256 миллионов долларов.

Если в прошлом эта модель пользовалась высоким спросом, то сейчас интерес к ней заметно угас. Во втором квартале текущего года реализация Discovery Sport обвалилась на 49,3 процента - до 2452 машин. Это сделало кроссовер самым медленно продаваемым автомобилем марки. По данным производителя, Discovery за тот же период разошелся тиражом 2561 экземпляр, Range Rover Velar - 4605, а родственный Range Rover Evoque купили 10 615 человек.

Представитель бренда заявил, что производство Discovery Sport завершится в декабре 2026 года "в соответствии с обычным жизненным циклом продукта". Он также отметил, что до указанной даты на некоторых рынках будет происходить поэтапное сворачивание выпуска. В ряде стран автомобиль уже перестали принимать к заказу.