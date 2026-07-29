США поставили Францию на место - Париж дочитался нотаций - ОБЗОР

Автор: Ибрагим Алиев

Демонстративный выход американских дипломатов во время выступления представителя Франции в Совете Безопасности ООН стал жестким ответом на очередную попытку Парижа говорить с союзником с позиции морального наставника. Вашингтон показал, что больше не намерен молча выслушивать публичные обвинения французской стороны.

Напомним, что поводом для конфликта стало голосование по вопросу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Его кандидатуру поддержали 144 государства, десять проголосовали против, еще 13 воздержались. Среди противников оказались США и несколько других стран.

Почему США выступают против Тюрка? Во-первых, Вашингтон считает его позицию политически предвзятой. Тюрк неоднократно критиковал миграционную политику США, призывал расследовать смерти мигрантов в американских центрах содержания и требовал пересмотреть практику проверок, наблюдения и депортаций. Он также регулярно обвиняет Израиль в нарушении международного права в Газе. Американская сторона полагает, что Тюрк намного жестче относится к США и Израилю, чем к другим государствам.

Во-вторых, США назвали процедуру продления его полномочий поспешной и недостаточно прозрачной. Вашингтон предлагал отложить решение или ограничить новый срок, однако Генеральная Ассамблея продлила мандат Тюрка сразу на четыре года.

Французское постпредство будто взбесилось и перешло к политической атаке на Вашингтон. В публикации в соцсети X утверждалось, что США "когда-то были маяком в вопросе прав человека, однако теперь утратили этот статус". Париж также запустил хештег #AmericaAlone.

Подобный прием вряд ли можно назвать дипломатией. Совпадение позиций при одном голосовании не превращает страны в политических единомышленников. Государства могут выступить против одной кандидатуры по совершенно разным причинам. Французская сторона прекрасно это понимает, однако предпочла использовать голосование для публичного унижения США.

Позже постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц обвинил Францию в поддержке чиновника, который критикует свободные государства и заигрывает с "худшими угнетателями мира". Дэн Негреа назвал поведение Парижа "политизированной болтовней" и "неискренней показухой". Он предупредил, что американские представители продолжат покидать зал во время французских выступлений, пока Париж не откажется от своей снисходительной риторики.

Американский демарш имел четкие границы. Дипломаты вышли только на время выступления Франции, после чего вернулись в зал. Работа Совета Безопасности не была сорвана. Вашингтон отправил политический сигнал стране, которая позволила себе перейти от обсуждения кандидатуры международного чиновника к нападкам на американское государство.

Особенно странно, что именно Франция объявляет США страной, утратившей статус "маяка в вопросе прав человека". В ежегодном докладе Amnesty International за 2025-2026 годы французские власти критикуются за чрезмерные ограничения мирных протестов, применение полицией избыточной силы, проблемы с системным расизмом и распространение антисемитских и антимусульманских настроений. Правозащитники также указывают на давление на участников акций в поддержку Палестины и расширение видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта.

Европейский суд по правам человека в 2025 году вынес 20 решений по делам против Франции. В половине из них было установлено, как минимум, одно нарушение Европейской конвенции. Парижу стоило бы учитывать эти данные, прежде чем раздавать другим государствам оценки и объявлять себя хранителем мировых свобод.

Нынешняя перепалка стала продолжением конфликта, который накапливается с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Эммануэль Макрон уже называл американскую администрацию "открыто антиевропейской" и обвинял ее в желании добиться "расчленения" Евросоюза. Он призывал Европу противостоять Вашингтону, укреплять собственную оборонную промышленность и снижать зависимость от американских гарантий.

Серьезный спор разгорелся и вокруг Гренландии. Париж поддержал Данию и резко отверг планы Трампа по установлению американского контроля над островом. Макрон заговорил о "запугивании" и "законе сильнейшего", после чего администрация США пригрозила Франции торговыми мерами.

Еще одной причиной разногласий стал французский налог на цифровые услуги, затрагивающий крупнейшие американские компании. Трамп потребовал отменить сбор и пригрозил стопроцентными пошлинами. Макрон отказался от уступок, вновь представив экономический спор как борьбу Европы за независимость.

Не меньше противоречий накопилось вокруг НАТО, Украины и Ирана. Франция требует учитывать европейские интересы, продвигает собственную оборонную архитектуру и критикует американские решения. При возникновении серьезных угроз безопасность Европы по-прежнему во многом обеспечивается военными возможностями США. Вашингтон годами несет основную нагрузку внутри НАТО и вправе требовать от союзников большей ответственности.

Возникает ощущение, что Макрон превратил публичные споры с Трампом в часть своего политического курса. Французский президент стремится закрепить за собой роль лидера Европы, способного бросить вызов Вашингтону. Однако такая линия абсолютно неплодотворна и приносит лишь дипломатические скандалы и новые поводы для конфронтации.

Париж будто забыл, что США остаются ключевым союзником Франции, крупнейшей военной силой НАТО и одним из главных гарантов европейской безопасности. Союзнические отношения требуют взаимного уважения. Париж первым перешел к оскорбительной риторике, а затем получил ожидаемый ответ. Американская делегация ясно дала понять: время безнаказанных французских нотаций закончилось.