Гваделупа дает жесткий ответ Парижу

Президент организации MIR Guadeloupe, действующей на Гваделупе, и секретарь Международного фронта деколонизации Жозе Жан-Пьер дал жесткий ответ французским властям в связи с их колониальной политикой в отношении заморских территорий и попытками представить призывы к деколонизации как "вмешательство во внутренние дела".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинская инициативная группа (БИГ).

Отмечается, что он направил отдельные письма президенту Франции Эммануэлю Макрону, депутату Национального собрания Франции Николя Метцдорфу и Специальному комитету ООН по деколонизации - С-24.

В письмах решительно отвергается попытка французских парламентариев квалифицировать позицию Азербайджана по вопросу завершения деколонизации заморских территорий как "вмешательство". Подчеркивается, что постановка вопроса о статусе территорий, находящихся под колониальным управлением какого-либо государства, в контексте международного права не является вмешательством во внутренние дела Франции. Напротив, это выражение коллективного обязательства, принятого на себя членами ООН по искоренению всех форм колониализма.

Гваделупский политический активист напоминает официальному Парижу, что Новая Каледония и Французская Полинезия и сегодня остаются в списке территорий ООН, подлежащих деколонизации. Поэтому называть международное обсуждение колониального статуса этих территорий "внешним вмешательством" юридически и политически несостоятельно. Положение этих территорий ежегодно рассматривается в рамках Комитета С-24 ООН и Четвертого комитета Генеральной Ассамблеи.

В письмах также разоблачаются утверждения Франции о якобы добровольном присоединении к ней Гваделупы, Мартиники, Реюньона и Французской Гвианы. Отмечается, что закон о департаментилизации, принятый в 1946 году, был в одностороннем порядке утвержден французским парламентом без участия этих народов, без проведения какого-либо референдума или всенародного голосования. Год спустя исключение этих территорий из списка ООН, подлежащих деколонизации, также было осуществлено на основании одностороннего решения официального Парижа. Таким образом, "свободный выбор", на который ссылается Франция, никогда не был подтвержден волей этих народов.

Ж.Жан-Пьер на конкретных фактах также показывает, что заявления Франции о юридическом равенстве противоречат реальной ситуации на заморских территориях. Согласно официальной статистике, уровень безработицы на Гваделупе и Мартинике остается высоким по сравнению с метрополией Франции. Подчеркивается, что загрязнение токсичным пестицидом хлордеконом на Антильских островах затронуло более восьмидесяти процентов взрослого населения, и это событие даже французскими судами признано "санитарным скандалом".

В письме, адресованном Комитету С-24, содержится требование направить миссию ООН в Новую Каледонию и Французскую Полинезию и предоставить им возможность выбора независимости. Одновременно с этим предлагается потребовать от Франции отчета о том, на каком правовом основании Гваделупа, Мартиника, Реюньон и Французская Гвиана были исключены из списка ООН в 1947 году, а также признать за этими народами статус отдельных народов с точки зрения международного права и провести референдумы по их самоопределению.

В письме, направленном Э.Макрону, содержится открытый призыв к Парижу: вместо того чтобы оспаривать легитимность права на деколонизацию, Франция должна выполнять свои международные обязательства. Для этого необходимо признать за жителями заморских территорий статус отдельных народов, начать под эгидой ООН реальный процесс самоопределения в Новой Каледонии и Французской Полинезии и, наконец, организовать референдумы на Гваделупе, Мартинике, Реюньоне и Французской Гвиане, которые не проводились с 1946 года.

"Голос народа Гваделупы через повестку дня деколонизации, поднятую Азербайджаном, и международную платформу, сформированную Бакинской инициативной группой, доносится до более широкой аудитории. БИГ объединяет борьбу разных народов, страдающих от французского колониализма на разных континентах, в единую международную политическую и правовую повестку, предоставляя им возможность выносить свои позиции на уровень ООН".

Эти письма, направленные с Гваделупы, являются очередным четким ответом официальному Парижу: колониализм нельзя скрыть под видом "внутреннего дела". Вместо того чтобы пытаться заглушить требование деколонизации угрозами и дипломатическим давлением, Франция должна признать право на свободный выбор, независимость и самоопределение народов, чьи права веками попирались.