"Сабах" вышел в третий раунд квалификации ЛЧ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
"Сабах" уверенно преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, дважды обыграв финский КуПС.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном матче, состоявшемся в Куопио, азербайджанский клуб одержал победу со счетом 2:0.
Первый тайм завершился без забитых мячей, однако после перерыва команда Валдаса Дамбраускаса сумела воплотить свое преимущество в голы. На 52-й минуте счет открыл Велько Симич, а на 70-й минуте Джой-Ланс Миккельс удвоил преимущество гостей и установил окончательный результат встречи.
Напомним, что первый матч в Баку завершился победой "Сабаха" со счетом 1:0. Таким образом, бакинский клуб выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 3:0 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).
20:27
"Сабах" упрочил преимущество в матче с КуПС.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 70-й минуте второй мяч бакинского клуба забил Джой-Ланс Миккельс.
20:10
"Сабах" выходит вперед в матче с КуПС.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 52-й минуте счет открыл Велько Симич.
20:03
Стартовал второй тайм матча КуПС - "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.
19:50
Завершился первый тайм матча КуПС - "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
19:11
"Сабах" проводит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского КуПС.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в городе Куопио.
Cтартовые составы:
КуПС: Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Антви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Томми Юрю, Хайме Морено, Боб Арма, Сайку Турай.
Главный тренер: Мийка Нуутинен.
"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.
Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.
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