https://news.day.az/sport/1850717.html "Сабах" вышел в третий раунд квалификации ЛЧ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО "Сабах" проводит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского КуПС. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в городе Куопио. Cтартовые составы:

"Сабах" вышел в третий раунд квалификации ЛЧ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Спорт, 28 июля 2026 20:59 (UTC +04:00) 985
"Сабах" вышел в третий раунд квалификации ЛЧ

"Сабах" уверенно преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, дважды обыграв финский КуПС.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном матче, состоявшемся в Куопио, азербайджанский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей, однако после перерыва команда Валдаса Дамбраускаса сумела воплотить свое преимущество в голы. На 52-й минуте счет открыл Велько Симич, а на 70-й минуте Джой-Ланс Миккельс удвоил преимущество гостей и установил окончательный результат встречи.

Напомним, что первый матч в Баку завершился победой "Сабаха" со счетом 1:0. Таким образом, бакинский клуб выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 3:0 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

20:27

"Сабах" упрочил преимущество в матче с КуПС.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 70-й минуте второй мяч бакинского клуба забил Джой-Ланс Миккельс.

20:10

"Сабах" выходит вперед в матче с КуПС.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 52-й минуте счет открыл Велько Симич.

20:03

Стартовал второй тайм матча КуПС - "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.

19:50

Завершился первый тайм матча КуПС - "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

19:11

"Сабах" проводит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского КуПС.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в городе Куопио.

Cтартовые составы:

КуПС: Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Антви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Томми Юрю, Хайме Морено, Боб Арма, Сайку Турай.

Главный тренер: Мийка Нуутинен.

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

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