ЧМ в Баку: Исфахан Гасанов завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО- ФОТО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-17 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 80 кг, в финале уступил представителю Ирана Алирезе Хассану Резаи и занял второе место.

19:36

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Габибли завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-17 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 65 кг, одержал победу в схватке за третье место над представителем Индии Куналом Дагаром и принес очередную бронзовую медаль в копилку сборной.

19:24

Азербайджанский борец греко-римского стиля Омар Салманов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-17 в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Спортсмен, выступавший в весовой категории до 48 кг, в схватке за третье место одолел грузинского соперника Гиорги Чхиквадзе со счетом 7:1 и принес Азербайджану первую медаль турнира.

Отметим, что соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.