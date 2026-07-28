Джейхун Байрамов провел переговоры с новым послом Германии - ФОТО

28 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в нашей стране Дирка Лёльке.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

Согласно информации, посол Дирк Лёльке вручил министру копии своих верительных грамот. Джейхун Байрамов поздравил его с началом дипломатической деятельности и пожелал успехов в будущей работе.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-германских отношений, политический диалог, торгово-экономические связи, вопросы энергетической безопасности, зеленой энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также гуманитарное и культурное сотрудничество.

Было отмечено, что недавний визит Президента Ильхама Алиева в Германию заложил основу нового этапа в двусторонних отношениях. Стороны подчеркнули значение Совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства, важность создания Азербайджано-Германского бизнес-совета, развития существующих механизмов сотрудничества и продолжения взаимных контактов на высоком уровне. В ходе встречи также было подчеркнуто, что почти двухвековые исторические связи и богатое наследие, объединяющие народы Азербайджана и Германии, создают прочную основу для развития отношений, были рассмотрены возможности расширения сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и работе, проводимой в направлении обеспечения устойчивого мира.