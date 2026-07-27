Трамп резко ответил на возражения против поставок F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам указывать Вашингтону, какие вооружения продавать Турции.
Как передает Day.Az, так он ответил на вопрос о позиции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, выступающего против поставок Анкаре истребителей F-35.
"Никто не указывает мне, что мы должны продавать, а что нет. Турция - наш замечательный союзник", - заявил Трамп.
Говоря об Иране, американский президент заявил, что США "практически уничтожили" иранскую армию и сейчас ведут переговоры с Тегераном. По словам Трампа, существует возможность заключения сделки.
Также он заявил, что средства Ирана, находящиеся под контролем США, могут быть использованы для компенсации ущерба, нанесенного Тегераном.
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