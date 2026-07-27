Трамп резко ответил на возражения против поставок F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам указывать Вашингтону, какие вооружения продавать Турции.

Как передает Day.Az, так он ответил на вопрос о позиции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, выступающего против поставок Анкаре истребителей F-35.

"Никто не указывает мне, что мы должны продавать, а что нет. Турция - наш замечательный союзник", - заявил Трамп.

Говоря об Иране, американский президент заявил, что США "практически уничтожили" иранскую армию и сейчас ведут переговоры с Тегераном. По словам Трампа, существует возможность заключения сделки.

Также он заявил, что средства Ирана, находящиеся под контролем США, могут быть использованы для компенсации ущерба, нанесенного Тегераном.