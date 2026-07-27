https://news.day.az/officialchronicle/1850462.html Назначен новый генконсул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Назначен новый генконсул Азербайджана в Стамбуле
Замин Алиев назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что до этого Замин Мамед оглу Алиев исполнял обязанности генконсула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
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