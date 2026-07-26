Стало известно о судьбе подозреваемого в наезде на людей в Берлине

Подозреваемый в теракте в центре Берлина, по предварительным данным, был ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает RBB со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в публикации утверждается, что подозреваемый пытался скрыться от полицейских. Они ликвидировали его во время операции в садовом кооперативе в административном округе Берлина Шпандау.

По информации полицейских, подозреваемый был обнаружен приблизительно в 18:00 (20:00 по Баку).

"По имеющимся данным, он подбежал к сотрудникам правоохранительных органов с холодным оружием, в результате чего сотрудники полиции Берлина применили огнестрельное оружие", - говорится в публикации.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада. Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.