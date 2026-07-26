В Китае порыв ветра унес кроватку с девочкой - ВИДЕО

Мощный порыв ветра вынес детскую кроватку вместе с шестилетней девочкой из помещения в китайском городе Шэньчжэнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, инцидент произошел в районе Лунган на фоне тайфуна "Хунся", принесшего в город сильный ветер и ливни.

Девочка играла в кроватке, когда внезапный порыв ветра распахнул дверь и вынес ее вместе с кроваткой на улицу. Кроватка перевернулась возле зеленой зоны, однако ребенок самостоятельно поднялся и побежал обратно в помещение.

По словам родителя, ветер усилился неожиданно. Внутри находились еще двое детей, поэтому взрослые не успели сразу броситься за девочкой. В результате происшествия она не пострадала.

Сильный ветер также повредил часть товаров, находившихся на полках магазина. Кадры произошедшего широко распространились в китайских социальных сетях.