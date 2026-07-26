Президент Мальты посетила выставку Резы Дегати, посвященную Ходжалы - ФОТО

На Мальтийской биеннале была представлена масштабная фотовыставка всемирно известного азербайджанского фотожурналиста Резы Дегати, посвященная правде о Ходжалы.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил сам фотожурналист.

Выставка была организована в историческом центре Валлетты в рамках Мальтийской биеннале, собравшей более 400 деятелей искусства и участников со всего мира.

Президент Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно лично посетила выставку. В мероприятии также приняли участие директор биеннале, глава Совета искусств Мальты и представители СМИ.

Реза Дегати отметил, что представить правду о Ходжалы на такой авторитетной площадке было для него большой честью.

"Представить правду о Ходжалы в таком значимом месте и увидеть, с каким глубоким уважением к ней отнеслись, стало одним из самых незабываемых и вызывающих гордость моментов в моей жизни", - отметил фотожурналист.

По его словам, проведенные им в Европе и Америке выставки, конференции, интервью и встречи были направлены на то, чтобы донести до мира правду об Азербайджане.

Проект, представленный на Мальтийской биеннале, Реза Дегати назвал "Голос безмолвных", а посвященную Ходжалы работу - "Гаратель - крик Ходжалы".