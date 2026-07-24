Последовательность, твердость, объективность: суть внешнеполитической стратегии Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В условиях стремительно меняющегося мирового порядка, когда нормы международного права все чаще подвергаются избирательной интерпретации, особую ценность приобретает последовательность государственной политики.

Азербайджан в этом контексте представляет собой редкий пример страны, которая на протяжении десятилетий демонстрирует неизменность своей внешнеполитической линии. Безусловно, ключевая роль в формировании и реализации этой стратегии принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

С момента прихода к власти он выстроил внешнюю политику Азербайджана вокруг принципов, закрепленных в Уставе ООН: территориальная целостность государств, суверенитет и недопустимость изменения границ силовым путем. Эти положения не были декларативными - они стали практическим инструментом дипломатии. Особенно ярко это проявилось в вопросе восстановления территориальной целостности страны.

На протяжении почти 30 лет около 20% международнопризнанной территории Азербайджана находились под оккупацией. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), требующие немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил. Однако эти решения оставались невыполненными. Несмотря на это, Баку не отказался от правовой основы своей позиции. Напротив, именно на международное право Азербайджан опирался в течение всего периода конфликта, последовательно отвергая любые предложения, которые могли бы закрепить статус-кво.

Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, в том числе выступая на состоявшемся недавно IV Шушинском медиафоруме, на Азербайджан оказывалось серьезное давление со стороны ведущих мировых держав. Предлагались различные сценарии урегулирования, которые фактически означали признание результатов оккупации.

Однако азербайджанское руководство заняло принципиальную позицию: компромисс возможен только в рамках международного права. Любые варианты, противоречащие принципу территориальной целостности, отвергались.

Этот подход стал определяющим. В условиях, когда многие государства склонны корректировать свои позиции в зависимости от текущей геополитической конъюнктуры, Азербайджан демонстрировал устойчивость и предсказуемость. Именно это и сформировало репутацию Баку как последовательного и принципиального актора международной политики.

Кульминацией этой стратегии стало восстановление территориальной целостности Азербайджана. В ходе событий 2020 года, известных как Отечественная война, а также последующих действий в 2023 году страна фактически обеспечила выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые на протяжении десятилетий оставались лишь на бумаге. Это важный прецедент. Азербайджан не просто апеллировал к международному праву - он добился его реализации. Тем самым был продемонстрирован принцип: нормы права не должны оставаться декларацией, они должны быть исполнены.

На этом фоне и заявления азербайджанских дипломатов на международных площадках отражают более широкую проблему - кризис доверия к глобальным институтам. Как отметил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде, длительное невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает доверие как к самому органу, так и к международному правопорядку в целом. Такую позицию он озвучил на открытых прениях по теме "Укрепление механизмов мирного разрешения споров: последующие меры по выполнению резолюции 2788 (2025) Совета Безопасности" в рамках пункта повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

Этот тезис имеет принципиальное значение. Если решения высшего органа по поддержанию мира остаются нереализованными десятилетиями, это ставит под сомнение эффективность всей системы коллективной безопасности. Азербайджанский опыт в этом смысле показателен: страна на протяжении долгого времени действовала строго в рамках международного права, однако столкнулась с его фактическим игнорированием на практике.

Современная международная политика все чаще характеризуется понятием "гибкости", за которым нередко скрывается двойственность стандартов. Одни и те же принципы могут применяться избирательно, в зависимости от интересов конкретных акторов. На этом фоне политика Азербайджана выглядит контрастно. Баку не менял свою позицию в зависимости от внешних обстоятельств. Напротив, именно последовательность стала его ключевым инструментом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо и неоднократно подчеркивал: международное право не может трактоваться произвольно. Если признается принцип территориальной целостности, он должен применяться ко всем государствам без исключения. В условиях, когда доверие к глобальным институтам снижается, подобный подход приобретает особую значимость. Азербайджанский пример показывает: даже в сложной геополитической среде возможно отстаивать свои интересы, не отходя от базовых принципов международного права.