Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы, касающиеся вынужденных переселенцев

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)" и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате изменений, внесенных в Жилищный кодекс, создается новый "Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях". Жилые площади, включенные в этот фонд, будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев в родные края и передачи этих квартир в их собственность.

Согласно изменению в законе "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Так, после того как лицо взамен прежнего места жительства будет обеспечено другим жилым помещением в соответствии с размерами, установленными по региону проживания, его право собственности будет считаться полностью восстановленным.

Лица, не принявшие жилую площадь, предложенную государством, также утрачивают статус вынужденного переселенца.

Предусмотренный в действующем законодательстве 3-летний льготный период будет исчисляться со дня утраты лицом статуса вынужденного переселенца или с даты отказа от предложенной жилой площади.

Кроме того, изменением, внесенным в закон "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", обновляется механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новому подходу, обязательство государства будет считаться выполненным с момента предложения гражданину жилой площади.