Во Франции жара привела к гибели тысяч людей

Во Франции в период сильной жары, продолжавшейся с 17 июня по 2 июля, было зарегистрировано 5764 дополнительных случая смерти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

По данным ведомства, этот показатель на 36% превышает ожидаемый уровень смертности за указанный период.

Около двух третей умерших были старше 75 лет.

Эксперты предупреждают, что на фоне изменения климата подобные периоды аномальной жары будут происходить всё чаще.