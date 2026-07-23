https://news.day.az/world/1849674.html Во Франции жара привела к гибели тысяч людей Во Франции в период сильной жары, продолжавшейся с 17 июня по 2 июля, было зарегистрировано 5764 дополнительных случая смерти. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
Во Франции жара привела к гибели тысяч людей
Во Франции в период сильной жары, продолжавшейся с 17 июня по 2 июля, было зарегистрировано 5764 дополнительных случая смерти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
По данным ведомства, этот показатель на 36% превышает ожидаемый уровень смертности за указанный период.
Около двух третей умерших были старше 75 лет.
Эксперты предупреждают, что на фоне изменения климата подобные периоды аномальной жары будут происходить всё чаще.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре