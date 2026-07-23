В США испытывают огнетушители, гасящие огонь звуком - ВИДЕО

Американские пожарные начали испытания звуковых огнетушителей, которые способны тушить пламя без использования воды и химических веществ.

Как передает Day.Az, технология, разработанная инженерами NASA, основана на воздействии звуковых волн. Они заставляют кислород вибрировать с такой скоростью, что огонь теряет возможность поддерживать процесс горения и постепенно гаснет.

Как отмечают разработчики, подобная система может оказаться особенно востребованной при тушении пожаров в местах, где необходимо минимизировать ущерб от воды, например, в музеях, архивах, серверных помещениях и на объектах с чувствительным оборудованием.

Кроме того, звуковые огнетушители могут найти применение в засушливых регионах, где запасы воды ограничены и ее использование при ликвидации возгораний затруднено.