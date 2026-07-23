Этих водителей ждет штраф в 100 манатов

В социальных сетях распространились кадры, на которых маленькие дети находятся на переднем сиденье автомобиля. Подобные случаи вызвали общественное обсуждение и вновь подняли вопрос о безопасной перевозке детей в транспортных средствах.

Какая административная ответственность предусмотрена для водителей за нарушение этих требований? В каких случаях разрешается перевозить малолетних детей на переднем сиденье автомобиля?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, юрист Эльнур Мамедов пояснил, что с правовой точки зрения ключевое значение имеет не то, на каком сиденье находится ребенок, а соблюдены ли требования безопасности при его перевозке.

"Согласно Закону Азербайджанской Республики "О дорожном движении", при перевозке детей младше 12 лет в легковом автомобиле необходимо использовать специальные удерживающие устройства, обеспечивающие их безопасность. Перевозка ребенка на переднем сиденье допускается только при наличии специального детского удерживающего устройства, соответствующего его возрасту, росту и весу.

Следует особо отметить, что юридическую ответственность влечет не сам факт нахождения ребенка на переднем сиденье, а отсутствие специального удерживающего устройства либо нарушение правил перевозки пассажиров.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 327.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках. В соответствии с этой статьей за нарушение правил перевозки пассажиров водитель штрафуется на 100 манатов", - сказал юрист.

Мамедов подчеркнул, что цель закона заключается не в ограничении места, где может находиться ребенок в автомобиле, а в минимизации риска получения травм в случае ДТП.

"Поэтому водители обязаны перевозить малолетних пассажиров только с использованием ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств, соответствующих возрасту, росту и весу ребенка. Использование сиденья, не подходящего по физическим параметрам ребенка, недопустимо.

Таким образом, перевозка малолетнего ребенка на переднем сиденье разрешена только при использовании специального детского удерживающего устройства. В противном случае речь идет не о том, находится ребенок спереди или сзади, а о нарушении правил перевозки пассажиров, которое влечет административную ответственность", - отметил юрист.