Жара в Европе уничтожила почти 9 млн тонн зерна

Аномальная жара, накрывшая Европу в июне, привела к значительным потерям урожая зерна. По предварительным оценкам, стоимость недополученной продукции превышает 2 млрд евро, сообщает Day.Az со ссылкой на Financial Times.

По данным европейской ассоциации торговцев зерном Coceral, за четыре недели после периода экстремальной жары прогноз производства зерна в странах Евросоюза и Великобритании был снижен почти на 9 млн тонн.

Анализ, проведенный подразделением Energy and Climate Intelligence Unit, оценивает потери производства примерно в 2,1 млрд евро.

Наиболее серьезный ущерб, как отмечается, понесли Франция и Венгрия.

По информации FT, экстремально высокие температуры пришлись на критический этап созревания пшеницы в центральных и южных районах Франции, на юге Германии, в Австрии, Польше и Венгрии, что существенно сказалось на урожайности культуры.