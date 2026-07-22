Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года и назвал игроков, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наибольший прирост показал английский полузащитник Эллиот Андерсон, чья стоимость увеличилась на 35 миллионов евро и достигла 110 миллионов евро.

Полный список 12 футболистов, чья стоимость выросла сильнее всего после чемпионата мира 2026 года:

Эллиот Андерсон (Англия) - 110 млн евро (+35 млн).

Джуд Беллингем (Англия) - 160 млн евро (+30 млн).

Айюб Буадди (Марокко) - 80 млн евро (+30 млн).

Эрлинг Холанд (Норвегия) - 220 млн евро (+20 млн).

Ламин Ямаль (Испания) - 220 млн евро (+20 млн).

Килиан Мбаппе (Франция) - 200 млн евро (+20 млн).

Майкл Олисе (Франция) - 170 млн евро (+20 млн).

Хулиан Альварес (Аргентина) - 120 млн евро (+20 млн).

Морган Роджерс (Англия) - 110 млн евро (+20 млн).

Пау Кубарси (Испания) - 100 млн евро (+20 млн).

Брэдли Баркола (Франция) - 90 млн евро (+20 млн).

Гонсалу Рамуш (Португалия) - 50 млн евро (+20 млн).

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Аргентину и завоевала титул.