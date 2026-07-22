https://news.day.az/sport/1849652.html Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026? Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года и назвал игроков, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам турнира.

Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Спорт, 22 июля 2026 22:15 (UTC +04:00) 1 342
Кто из футболистов подорожал больше всех после ЧМ-2026?

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года и назвал игроков, чья трансферная стоимость выросла больше всего по итогам турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наибольший прирост показал английский полузащитник Эллиот Андерсон, чья стоимость увеличилась на 35 миллионов евро и достигла 110 миллионов евро.

Полный список 12 футболистов, чья стоимость выросла сильнее всего после чемпионата мира 2026 года:

  • Эллиот Андерсон (Англия) - 110 млн евро (+35 млн).
  • Джуд Беллингем (Англия) - 160 млн евро (+30 млн).
  • Айюб Буадди (Марокко) - 80 млн евро (+30 млн).
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) - 220 млн евро (+20 млн).
  • Ламин Ямаль (Испания) - 220 млн евро (+20 млн).
  • Килиан Мбаппе (Франция) - 200 млн евро (+20 млн).
  • Майкл Олисе (Франция) - 170 млн евро (+20 млн).
  • Хулиан Альварес (Аргентина) - 120 млн евро (+20 млн).
  • Морган Роджерс (Англия) - 110 млн евро (+20 млн).
  • Пау Кубарси (Испания) - 100 млн евро (+20 млн).
  • Брэдли Баркола (Франция) - 90 млн евро (+20 млн).
  • Гонсалу Рамуш (Португалия) - 50 млн евро (+20 млн).

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Аргентину и завоевала титул.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Эрдоган поговорил с Макроном 22:50 (UTC+04), В мире 248
БИГ осудила решение Сената Франции 22:45 (UTC+04), Политика 270
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 22:37 (UTC+04), Спорт 283
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 22:25 (UTC+04), В мире 345
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:15 (UTC+04), Политика 722
Венесуэла подарила США нефть 22:13 (UTC+04), В мире 385
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 22:00 (UTC+04), Политика 398
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 21:45 (UTC+04), Экономика 391
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 21:42 (UTC+04), Политика 410
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 447
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 21:26 (UTC+04), Политика 376
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 21:20 (UTC+04), Общество 3 933
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 21:13 (UTC+04), Общество 391
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 21:06 (UTC+04), Культура 411
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 21:00 (UTC+04), Политика 1 707
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 20:55 (UTC+04), Политика 479
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 410
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 20:37 (UTC+04), Спорт 382
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 20:36 (UTC+04), Общество 669
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 502
БИГ осудила решение Франции по Корсике 20:25 (UTC+04), Политика 451
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 20:10 (UTC+04), Культура 1 667
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 20:00 (UTC+04), Политика 4 611
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 19:53 (UTC+04), Политика 464
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 19:44 (UTC+04), Общество 441
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 452
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 19:28 (UTC+04), Экономика 495
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 19:24 (UTC+04), Культура 478
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 19:21 (UTC+04), Политика 492
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 19:19 (UTC+04), Политика 493
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 19:12 (UTC+04), Экономика 518
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 19:07 (UTC+04), Общество 480
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 19:03 (UTC+04), Политика 5 090
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 19:02 (UTC+04), Политика 478
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 18:59 (UTC+04), Экономика 4 345
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 18:57 (UTC+04), Политика 502
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 462
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 470
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 18:47 (UTC+04), Спорт 445
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 18:44 (UTC+04), Политика 507
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 18:40 (UTC+04), Культура 454
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 18:36 (UTC+04), Общество 468
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 18:30 (UTC+04), Культура 433
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 455
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 18:28 (UTC+04), Экономика 500
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 18:23 (UTC+04), Политика 503
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 18:20 (UTC+04), Общество 470
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 18:16 (UTC+04), Культура 543
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 18:09 (UTC+04), Политика 3 612
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 18:08 (UTC+04), Общество 515
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 18:06 (UTC+04), Экономика 494
В Азербайджане создается новая Комиссия 18:02 (UTC+04), Общество 469
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 17:53 (UTC+04), Общество 484
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 17:40 (UTC+04), В мире 527
Большая часть Физули очищена от мин 17:37 (UTC+04), Общество 451
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 17:34 (UTC+04), Туризм 438
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 092
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 17:30 (UTC+04), Общество 578
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 17:24 (UTC+04), В мире 541
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 17:17 (UTC+04), Экономика 548
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 17:13 (UTC+04), Политика 524
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 16:59 (UTC+04), Экономика 544
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 5 937
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 583
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 16:53 (UTC+04), Культура 481
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 16:48 (UTC+04), Политика 525
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 483
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 16:34 (UTC+04), Туризм 458
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 16:23 (UTC+04), Общество 949
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 526
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 16:00 (UTC+04), Политика 6 534
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 566
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 463
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 15:51 (UTC+04), Культура 488
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 018
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 509
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 15:36 (UTC+04), Экономика 657
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 15:33 (UTC+04), Экономика 563
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 15:25 (UTC+04), Автоновости 541
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 15:21 (UTC+04), Культура 473
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 15:17 (UTC+04), Общество 516
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 15:00 (UTC+04), В мире 588
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 14:57 (UTC+04), Экономика 582
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 14:54 (UTC+04), Общество 473
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 14:53 (UTC+04), Общество 576
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 14:49 (UTC+04), Экономика 594
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 14:46 (UTC+04), Общество 604
Казахстан намерен производить свои беспилотники 14:43 (UTC+04), В мире 594
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 078
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 14:35 (UTC+04), Общество 523
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 14:28 (UTC+04), Общество 634
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 14:22 (UTC+04), Культура 473
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 14:20 (UTC+04), Политика 1 608
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 14:16 (UTC+04), Общество 614
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 14:10 (UTC+04), Спорт 503
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 811
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 13:49 (UTC+04), Политика 598
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 13:43 (UTC+04), Общество 869
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), Политика 4 837
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 13:30 (UTC+04), Экономика 645
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 13:24 (UTC+04), Общество 528
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:20 (UTC+04), Общество 570
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 510
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 548
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 13:00 (UTC+04), Автоновости 520
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 621
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 12:49 (UTC+04), Политика 613
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 12:44 (UTC+04), Общество 525
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 12:40 (UTC+04), Экономика 620
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 12:34 (UTC+04), В мире 695
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 12:32 (UTC+04), Политика 631
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 12:28 (UTC+04), Общество 1 937
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 12:24 (UTC+04), Политика 669
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 12:15 (UTC+04), Спорт 507
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 12:09 (UTC+04), В мире 706
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 12:03 (UTC+04), Экономика 672
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 624
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 11:57 (UTC+04), Политика 747
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 662
В Баку появится новый парк - ФОТО 11:50 (UTC+04), Общество 5 310
Названы признаки поддельных приложений для Android 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 502
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 567
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 504
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 773
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 663
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 672
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 494
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 659
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 006
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 190
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 492
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 569
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 670
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 492
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 779
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 642
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 542
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 513
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 738
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 672
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 742
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 132
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 665
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 478
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 504
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 6 785
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 12 533
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 696
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 759
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 666
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 536
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 660
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 576
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 6 001
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 733
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 793
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 688
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 9 233
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 668
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 751
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 572
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 801
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 606
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 590
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 08:00 (UTC+04), Политика 5 518
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 670
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 863
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 666
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 648
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 708
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 962
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 713
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 6 007
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 971
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 773
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 717
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 721
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 873
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 957
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 061
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 1 013
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 717
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 971
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 1 088
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 720
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 993
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 871
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 151
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 333
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 851
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 777
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 5 864
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 855
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 123
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 1 181
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 451
Еще новости