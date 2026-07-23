CineMastercard вводит новый уровень комфорта на специальных киносеансах с перерывом

Сеть премиальных кинотеатров CineMastercard, заботясь об удобстве своих зрителей, вводит новый формат кинопоказов с перерывом (антрактом) на специальных сеансах фильмов продолжительностью около трех часов, говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard, передает Day.Az.

Современные блокбастеры, исторические драмы и масштабные кинопроекты становятся всё длиннее, позволяя зрителям глубже погрузиться в сюжет и атмосферу фильма. Чтобы сделать просмотр таких картин ещё более комфортным, на отдельных сеансах предусмотрен короткий перерыв (антракт).

Во время перерыва гости смогут посетить экспресс-бар, приобрести любимые напитки и закуски или просто немного размяться перед продолжением фильма.

Перерыв (антракт) будет предусмотрен только на отдельных сеансах фильмов продолжительностью около трех часов. При этом один и тот же фильм может демонстрироваться как с перерывом (антрактом), так и без него. Соответствующая информация будет заранее указана в расписании на официальном сайте и в мобильном приложении, чтобы зрители могли выбрать наиболее подходящий для себя сеанс.

Первым фильмом, который будет демонстрироваться с перерывом (антрактом) на отдельных сеансах, станет долгожданная картина Кристофера Нолана "Одиссея". Учитывая масштаб картины и ее продолжительность, новый формат просмотра позволит зрителям сделать небольшой перерыв и с максимальным комфортом продолжить знакомство с одной из самых ожидаемых кинопремьер года.

"Мы стремимся сделать каждое посещение кинотеатра максимально приятным для наших гостей. Длительные фильмы требуют особого подхода, поэтому небольшой перерыв позволит зрителям отдохнуть и с еще большим удовольствием продолжить просмотр", - отметил руководитель сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде.

Введение перерыва (антракта) - еще один шаг сети кинотеатров CineMastercard в развитии сервиса и стремлении сделать просмотр фильмов еще более удобным для зрителей.