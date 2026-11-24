https://news.day.az/politics/1876819.html В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии В настоящее время проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в формате один на один.
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии
В настоящее время проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в формате один на один.
Как передает Day.Az, информация об этом распространена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
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