В настоящее время проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в формате один на один.

Как передает Day.Az, информация об этом распространена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

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