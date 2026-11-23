Автор: Тофик Аббасов

Представленный к обсуждению армянским обществом проект новой Конституции 23 ноября 2026 года стал важным этапом пересмотра политической модели страны и ее отношений с соседями. Из преамбулы документа исключена ссылка на Декларацию независимости от 23 августа 1990 года, которая через отсылку к акту 1989 года об объединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха сохраняет принципиальное значение в вопросе территориальных претензий к Азербайджану.

Для Баку - это не формальность, а один из принципиальных вопросов мирного урегулирования на годы вперед. Азербайджан последовательно указывает на несовместимость подобных положений с полноценным мирным соглашением, основанным на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Теперь армянские власти предлагают новую конституционную модель, в которой государство определяется в пределах международно признанных границ, а обеспечение мира становится одним из основных ориентиров внешней политики.

Сам референдум еще предстоит провести: проект должен пройти парламентские процедуры, а дата голосования пока не определена. Однако уже сама инициатива по внесению изменений в Основной закон свидетельствует о пересмотре Ереваном своих политических ориентиров после поражения во Второй Карабахской войне и восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.

Конституционную реформу следует рассматривать как часть более масштабной трансформации армянской государственности. Программа правительства на 2026-2031 годы также отражает стремление отойти от прежней модели, основанной на конфронтации с соседями и зависимости от внешних военно-политических гарантий, и перейти к политике, в центре которой находятся суверенитет, экономическое развитие и региональная связанность. Именно новая реальность, сформировавшаяся после победы Баку, заставляет Ереван пересматривать прежние подходы.

Конституционная реформа как условие новой политической модели

Премьер-министр Никол Пашинян связывает принятие новой Конституции с возможностью окончательно оформить мир с Азербайджаном. По его позиции, обновление Основного закона позволит закрепить мир на институциональном уровне и продвинуться к подписанию и ратификации парафированного соглашения.

Предлагаемый документ отражает концепцию "Реальной Армении", которую продвигает нынешнее руководство страны. Ее основа - государство в пределах международно признанных границ, отказ от конфликтной логики, предполагающей пересмотр регионального статус-кво, и приоритет безопасности и благосостояния собственных граждан.

Исключение из преамбулы ссылки на Декларацию независимости имеет в этом контексте особое значение. Речь идет о пересмотре конституционной основы, десятилетиями связанной с карабахским движением и идеей территориальных претензий. Для Азербайджана устранение этой отсылки - одно из принципиальных условий окончательного подписания мирного договора.

В самой Армении инициатива вызывает серьезное сопротивление. Оппозиционные силы обвиняют правительство в уступках Баку и называют проект инструментом отказа от прежних национальных ориентиров. Пашинян, в свою очередь, представляет конституционную реформу как выбор между продолжением конфликтной политики и построением государства, ориентированного на собственное будущее.

Премьер-министр предложил оппозиции предоставить необходимые шесть голосов для вынесения проекта на референдум. Его партия располагает 64 мандатами в 105-местном парламенте, тогда как для принятия решения требуется не менее 70 голосов. Пашинян также заявил, что уйдет в отставку, если граждане отвергнут новую Конституцию, а в случае ее одобрения не будет претендовать на пост премьер-министра на следующих очередных выборах в 2031 году или на возможных досрочных выборах.

Таким образом, конституционная реформа стала центральным внутриполитическим испытанием для армянского руководства. От ее исхода зависит, сможет ли Ереван закрепить отказ от прежней конфликтной логики на уровне Основного закона.

Мир с Азербайджаном становится условием развития Армении

Конституционная реформа - часть более широкого пересмотра государственной стратегии. Программа правительства на 2026-2031 годы относит дальнейшее оформление мира и нормализацию отношений с соседями к ключевым задачам страны.

Речь идет не только о прекращении вооруженного противостояния. Ереван предусматривает подписание и ратификацию мирного соглашения, делимитацию и демаркацию государственной границы, развитие контактов между обществами и деловыми кругами, а также переход к двусторонней торговле.

Армянское руководство все отчетливее сталкивается с экономической реальностью: без нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией раскрыть транспортный и торговый потенциал страны будет невозможно. Географическое положение, долгие годы ограничивавшее возможности Армении из-за закрытых границ, может стать преимуществом - при условии разблокирования региональных коммуникаций.

Экономические амбиции Еревана масштабны. Правительство рассчитывает добиться среднегодового роста примерно на 6%, создать 125 тысяч рабочих мест, удвоить экспорт и увеличить промышленное производство на 50%. В числе приоритетов - инфраструктура, солнечная энергетика, системы накопления энергии, искусственный интеллект и научно-технологический сектор.

Однако реализация этих планов напрямую зависит от региональной обстановки. Стремление превратить Армению в инвестиционный и логистический центр, интегрированный в международные цепочки поставок, трудно осуществить без транспортного доступа через Азербайджан и Турцию. Поэтому нормализация отношений с Баку для Еревана стала не только дипломатической задачей, но и залогом экономического выживания.

От внешнего покровительства к диверсификации безопасности

Пересмотр государственной стратегии затрагивает и концепцию национальной безопасности Армении. Прежняя модель во многом опиралась на военно-политический союз с Россией, членство в ОДКБ и российское военное присутствие. Теперь Ереван предлагает более широкую систему, связывая безопасность с устойчивостью государственных институтов, экономическим развитием, инфраструктурой, международными связями и современными оборонными возможностями.

От военной составляющей Армения не отказывается: программа предусматривает развитие профессиональной армии, оборонной промышленности, разведывательных структур, пограничной службы и кибербезопасности. Вместе с тем военная сила больше не рассматривается как единственная опора национальной безопасности.

Ереван стремится диверсифицировать внешние связи: предусматриваются сближение с Евросоюзом, углубление стратегического партнерства с США и Францией, сохранение экономических отношений с Россией и ЕАЭС, развитие сотрудничества с Ираном, Китаем и Индией, а также работа в направлении членства в Шанхайской организации сотрудничества.

Это, скорее, попытка расширить круг внешних партнеров, чем однозначный геополитический разворот от России к Западу. Армения рассчитывает сохранить отношения с разными центрами силы, одновременно снижая критическую зависимость от любого из них. Но ключевое значение для будущей безопасности страны приобретает нормализация отношений с непосредственными соседями - Азербайджаном и Турцией.

Транспортная связанность: новые возможности и условия Баку

Особое место в программе занимает развитие региональных коммуникаций. Концепция "Перекрестка мира" предусматривает создание автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также энергетических и цифровых связей по направлениям Восток - Запад и Север - Юг.

Ереван настаивает, что инфраструктура на территории Армении должна находиться под ее контролем, национальной юрисдикцией и управлением. Тем самым армянская сторона закрепляет собственное понимание будущих транспортных маршрутов, исключающее их экстерриториальный статус.

Для Баку принципиально важна не только юридическая конструкция, но и практическая эффективность коммуникаций. Сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном должно быть обеспечено на деле. Поэтому реализацию TRIPP и разблокирование маршрутов необходимо оценивать по конкретным условиям движения, пропускной способности и функционирования инфраструктуры, а не по политическим декларациям.

При этом TRIPP, "Перекресток мира", коридор Север - Юг, Средний коридор и маршруты через Иран способны дополнять друг друга, формируя разветвленную транспортную систему. Для Азербайджана ее развитие означает возможность укрепить позиции одного из ключевых транспортных и энергетических узлов региона. Баку уже располагает инфраструктурой, связывающей Каспийский бассейн с Грузией, Турцией и европейскими рынками. Разблокирование армяно-азербайджанских коммуникаций может расширить эту сеть и открыть дополнительные направления для торговли и транзита.

Изменение транспортной географии затронет и положение Грузии. Закрытые границы Армении с Азербайджаном и Турцией десятилетиями усиливали роль грузинской территории как одного из основных внешнеторговых и транспортных выходов Еревана. Новые маршруты сократят эту исключительность, но не лишат Тбилиси стратегического значения.

Армянская программа предусматривает развитие отношений с Грузией и строительство или реконструкцию около 2,5 тысячи километров дорог. Важное место занимает направление Север - Юг, связывающее Персидский залив через Армению и Грузию с Черным морем. При согласованном развитии инфраструктуры Южный Кавказ сможет перейти от отдельных маршрутов к более целостной системе коммуникаций.

Внутренняя трансформация и политические риски

Пересмотр государственной модели затрагивает не только внешнюю политику и экономику, но и внутренние основы армянской идентичности. Помимо новой Конституции, Ереван предлагает изменить подход к гражданству: вместо преимущественно этнокультурной модели продвигается концепция Армении как "центра жизненных интересов" человека.

Отдельное внимание уделяется отношениям государства с диаспорой и Армянской Апостольской церковью. Программа затрагивает вопросы так называемой духовной безопасности, недопущения использования церкви в качестве инструмента внешнего влияния и ее институциональной перестройки.

В совокупности эти положения отражают стремление властей сформировать модель, в центре которой находится Армения как суверенное территориальное государство, а не транснациональная национальная идея, определяющая внутреннюю и внешнюю повестку.

Однако такая перестройка сопряжена с политическими рисками. Пересмотр вопросов Конституции, национальной идентичности, диаспоры и церкви способен усилить внутреннюю поляризацию. Одновременное развитие отношений с ЕС, США, Россией, Китаем, Ираном и Индией также потребует от Еревана балансирования между интересами конкурирующих внешних игроков.

Новая региональная реальность и интересы Баку

Публикация проекта новой Конституции и подготовка к референдуму ставят перед Арменией принципиальный вопрос: готова ли страна окончательно отказаться от политических и идеологических установок, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану? Исключение конфликтной отсылки из проекта - важный шаг, однако окончательное решение будет зависеть от результатов референдума и последующих действий Еревана.

Для Баку принципиально, чтобы новая политическая модель Армении основывалась на признании территориальной целостности государств, взаимности и уважении суверенитета. Азербайджан заинтересован в стабильном соседстве, полноценном мирном соглашении и разблокировании коммуникаций, учитывающих интересы всех сторон.

Таким образом, мир с Азербайджаном становится для Армении не просто внешнеполитической задачей, а одним из критичных условий ее внутренней трансформации и экономического будущего. Насколько последовательно Ереван готов закрепить этот выбор, покажут конституционный референдум и практическое выполнение мирных договоренностей.