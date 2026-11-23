https://news.day.az/officialchronicle/1876435.html Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Чехией Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики о военно-техническом сотрудничестве". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ. Согласно указу, утверждено соглашение, подписанное 30 сентября 2026 года в городе Баку.
Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Чехией
Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики о военно-техническом сотрудничестве".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
Согласно указу, утверждено соглашение, подписанное 30 сентября 2026 года в городе Баку.
После вступления соглашения в силу министерство оборонной промышленности Азербайджана должно обеспечить осуществление его положений.
Министерство иностранных дел должно направить правительству Чешской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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