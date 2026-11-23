Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики о военно-техническом сотрудничестве".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Согласно указу, утверждено соглашение, подписанное 30 сентября 2026 года в городе Баку.

После вступления соглашения в силу министерство оборонной промышленности Азербайджана должно обеспечить осуществление его положений.

Министерство иностранных дел должно направить правительству Чешской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.