Срок пребывания в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших учебные заведения спецназначения, будет регулироваться в новом порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно закону, срок пребывания в воинском звании лейтенанта устанавливается в 2 года для военнослужащих, окончивших учебные заведения спецназначения по подготовке военнослужащих со сроком обучения 5 лет (для военнослужащих, проходящих службу в летном составе авиации и на подлодках - 1 год), а в иных случаях, определенных органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти - 1 год.

Согласно действующему в настоящее время закону, для военнослужащих, окончивших учебные заведения специального назначения по подготовке военнослужащих со сроком обучения 5 лет и более, срок пребывания в воинском звании лейтенанта составляет 1 год.