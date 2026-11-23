В школах завершились осенние каникулы
С сегодняшнего дня, 23 ноября, в общеобразовательных учреждениях завершились осенние каникулы 2026-2027 учебного года.
Как сообщает Day.Az, пятидневные осенние каникулы, начавшиеся 16 ноября, продолжались до 20 ноября включительно.
С учетом субботы и воскресенья с сегодняшнего дня возобновились занятия в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной учебной неделе.
В общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей занятия возобновились 21 ноября.
Отметим, что осенние каникулы также распространялись на группы дошкольной подготовки.
Напомним, что сроки осенних каникул были установлены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".
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