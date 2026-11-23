С сегодняшнего дня, 23 ноября, в общеобразовательных учреждениях завершились осенние каникулы 2026-2027 учебного года.

Как сообщает Day.Az, пятидневные осенние каникулы, начавшиеся 16 ноября, продолжались до 20 ноября включительно.

С учетом субботы и воскресенья с сегодняшнего дня возобновились занятия в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной учебной неделе.

В общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей занятия возобновились 21 ноября.

Отметим, что осенние каникулы также распространялись на группы дошкольной подготовки.

Напомним, что сроки осенних каникул были установлены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №66 от 24 февраля 2020 года "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".