Турецкий певец и актёр Эмре Алтуг предстанет перед судом по обвинению в незаконном строительстве на принадлежащем ему участке недвижимости в районе Чешме провинции Измир. Прокуратура потребовала приговорить его к лишению свободы на срок до 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, обвинительное заключение было подготовлено после жалобы муниципалитета Чешме. Алтугу предъявлены обвинения в нарушении закона "Об охране культурных и природных ценностей", а также в нарушении градостроительных норм.

Муниципалитет установил, что на земельном участке певца в районе Мусалла были построены бассейн, помещение для оборудования бассейна и одноэтажные строения.

В муниципалитете заявили, что участок находится на охраняемой территории, а постройки возведены без необходимых разрешений. Отмечается, что нарушения не были устранены в установленный срок, после чего незаконные сооружения снесли.

По жалобе муниципалитета прокуратура Чешме начала расследование. Эмре Алтуг отверг предъявленные ему обвинения.

В ходе следствия певец заявил, что решение муниципалитета было вручено ему с нарушением закона. По его словам, узнав о документе, он обратился в суд с требованием признать его недействительным.

Согласно обвинительному заключению, прокуратура требует приговорить Алтуга к лишению свободы на срок от трёх до 10 лет.