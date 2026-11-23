В Хачмазском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек.

Как сообщает северное бюро АПА, происшествие произошло в вечерние часы на участке автомобильной дороги Хачмаз-Губа, проходящем через территорию села Армудпадар.

В результате столкновения автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-21099 водитель и шесть пассажиров ВАЗ-21099 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По имеющейся информации, среди пострадавших - жители села Абильятаг Хачмазского района, члены одной семьи: отец, мать и их четыре дочери.

Пострадавшие доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

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