Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за годы своего президентства заметно расширил карту азербайджанской дипломатии, и сильнее всего она изменилась на востоке. Ещё недавно азиатская повестка Баку во многом сводилась к ближайшим соседям и тюркским братьям. Сегодня Ильхама Алиева ждут в Пекине и Ханое, в Абу-Даби и Ташкенте, а азиатские лидеры сами едут в Баку. Полтора последних года показывают это лучше любых деклараций.

Начать стоит с Китая. В июле 2024 года в Астане Ильхам Алиев и Си Цзиньпин приняли декларацию о стратегическом партнёрстве. Ильхам Алиев назвал её "большим достижением и большой ответственностью". Прошло меньше года, и в апреле 2025-го, во время государственного визита в Пекин, отношения подняли ещё на ступень, до всеобъемлющего стратегического партнёрства. В конце лета Ильхам Алиев снова был в Китае: выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине и приехал на парад в честь 80-летия победы над Японией. Си Цзиньпин обращается к нему "мой дорогой друг". Такими словами в Пекине не разбрасываются.

Личное доверие быстро превратилось в цифры. За первые семь месяцев 2025 года товарооборот с Китаем вырос почти на 27 процентов и достиг 2,5 миллиарда долларов, а азербайджанский экспорт туда увеличился в четыре с половиной раза. Для Пекина Азербайджан - важное звено "Пояса и пути": через нашу страну проходит Средний коридор, самая короткая сухопутная дорога китайских товаров в Европу.

Тот же коридор связывает Баку с Центральной Азией, и здесь Ильхам Алиев добился, пожалуй, самого заметного результата. Лидеры пяти центральноазиатских республик собираются на консультативные встречи с 2018 года. В 2023 и 2024 годах Ильхам Алиев приезжал туда почётным гостем. В ноябре 2025-го в Ташкенте Азербайджан стал полноправным участником, и привычная "пятёрка" превратилась в "шестёрку". Летом этого года, во время государственного визита Ильхама Алиева в Кыргызстан, лидеры встретились в Чолпон-Ате и подписали общую декларацию, а в октябре в Туркменистане прошла первая официальная встреча в новом составе. "Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом", - сказал Ильхам Алиев в Ташкенте. Несколько лет назад такая фраза прозвучала бы слишком смело. Сегодня с ней соглашаются все пять столиц региона.

Не менее плотно Баку работает с арабским миром. С Объединёнными Арабскими Эмиратами у Азербайджана стратегическое партнёрство, и Ильхам Алиев с шейхом Мухаммедом бен Заидом встречаются постоянно, то в Баку, то в Абу-Даби. В декабре прошлого года президент по приглашению эмиратского лидера вместе с ним открывал "Игры будущего", а в феврале в Абу-Даби Ильхаму Алиеву вручили "Премию Заида за человеческое братство". Деньги из Персидского залива идут в нашу экономику. В январе Ильхам Алиев открыл ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон", которую построила саудовская ACWA Power. Летом в Баку прошли ежегодные собрания Группы Исламского банка развития, и Ильхам Алиев принял руководителей арабских фондов развития вместе с министрами финансов Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Тогда же подписали кредит на новую очистную станцию в Сумгайыте и договорились о водопроводе и канализации для 33 посёлков Абшерона.

В Южной Азии у Баку есть Пакистан - один из самых верных друзей. Премьер-министр Шахбаз Шариф назвал Ильхама Алиева "решительным глашатаем мира и стабильности на Кавказе и за его пределами". Такую оценку Азербайджану не подарили: её заработали годами взаимной поддержки, в том числе в самые трудные для страны времена.

Самое свежее направление - Юго-Восточная Азия. В октябре Баку принимал саммит СВМДА, куда приехали премьер Камбоджи Хун Манет и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. С Камбоджей подписали соглашения о торговле и об избежании двойного налогообложения, а Лаос на саммите под председательством Азербайджана стал полноправным членом организации. Через месяц Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом во Вьетнам. Ханой встретил его азербайджанскими флагами на улицах, стороны приняли Совместное заявление, а вьетнамский премьер объявил, что скоро откроет посольство в Баку. Вьетнамская ROX Group будет строить в Азербайджане солнечную и ветряную электростанции.

Если сложить всё это вместе, получится картина, которой у Азербайджана раньше не было. Баку дружит с Пекином и при этом остаётся своим в Абу-Даби и Эр-Рияде. Он сидит за одним столом с лидерами Центральной Азии и одновременно открывает для себя Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Ни одна из этих дружб не мешает другой, и в этом главное достижение Ильхама Алиева. Он не выбирает между Востоком и Западом, а делает Азербайджан местом, где они встречаются.

Двадцать лет назад Азербайджан смотрел на Азию в основном с берега Каспия. Теперь эта карта простирается от Персидского залива до Южно-Китайского моря, и каждую новую точку на ней Ильхам Алиев ставил сам.