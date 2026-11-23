Автор: Лейла Таривердиева

Политический диалог и экономическое взаимодействие со странами Балтии (Латвией, Литвой и Эстонией) является одним из направлений многовекторного внешнеполитического курса Азербайджана. Это направление развивается не так быстро и не имеет таких масштабов, как сотрудничество между Баку и рядом ведущих стран Евросоюза, однако в последние годы в сближении Азербайджана и Балтии наблюдается серьезный прогресс.

Отношения со странами Балтии строятся и на двустороннем уровне, и через межпарламентские связи, и в рамках региональных форматов, включая взаимодействие с Северо-Балтийской восьмеркой (NB8). В целом динамика развития и двусторонних, и многосторонних процессов позитивная. Участились визиты официальных лиц балтийских стран в Баку, подписываются документы, обсуждаются новые направления сотрудничества. Нет сомнений, что стороны заинтересованы в развитии и углублении этого процесса.

В Баку ожидается визит главы МИД Литвы Кястутиса Будриса. Надо сказать, что глава литовской дипломатии, вступивший в должность в декабре 2024 года, хорошо относится к нашей стране и не боится это демонстрировать. Особенно это заметно на фоне проблем в отношениях, вызванных предшественником Будриса.

1 января Литва принимает председательство в Совете Европейского Союза, и визит даст возможность обсудить, каким образом председательство Вильнюса может способствовать дальнейшему развитию отношений между ЕС и Азербайджаном. Учитывая позитивную динамику азербайджано-литовского взаимодействия, стоит ожидать, что в этот период между Евросоюзом и Баку станет больше взаимопонимания по еще большему кругу вопросов.

Между Азербайджаном и Литвой действует формат стратегического партнерства, закрепленный в совместных заявлениях и декларациях о сотрудничестве, включая Совместную декларацию о развитии партнерских отношений, подписанную в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Вильнюс в сентябре 2007 года.

В мае 2022 года Азербайджан посетил Президент Литвы Гитанас Науседа. В совместном заявлении с азербайджанским лидером он заявил, что Азербайджан является очень важным партнером Литвы в Кавказском регионе. Эти отношения содержат большой потенциал для расширения экономического сотрудничества. Отметим, что Президента Литвы сопровождала в ходе визита обширная делегация представителей бизнес-кругов. Литовский лидер особо указал на заинтересованность его страны в более активном сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном, в развитии потенциала сотрудничества посредством европейских и других международных инструментов.

Интересно, что отношения Азербайджана и Литвы начинают свою историю еще со времен АДР. В период существования Азербайджанской Демократической Республики в Баку функционировало официальное консульство Литвы, а выходцы из этого государства занимали ключевые посты в правительстве и армии АДР. Поэтому нельзя сказать, что отношения в 1991 году начались с чистого листа.

В ходе саммита Европейского политического партнерства в Дублине состоялась встреча Президентов Азербайджана и Литвы. Большая активность наблюдается по линии МИД.

В начале ноября представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с Кястутисом Будрисом в Вильнюсе. Информируя о встрече в соцсети Х, Будрис указал, что Литва и Азербайджан уверенно продвигаются вперед по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, контакты между людьми, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа.

В сентябре министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Литвы Кястутис Будрис провели телефонный разговор о перспективах двусторонних отношений и региональной безопасности.

Ранее, в апреле 2026 года состоялся визит в Баку премьер-министра Литвы Инги Ругинене. На встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были затронуты вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, инвестиций, образования и др., а также обсужден мирный процесс на Южном Кавказе. Литовский премьер подчеркнула, что Литва всегда оказывает поддержку развитию отношений Азербайджана с Европейским Союзом.

Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза с 1 января по 30 июня 2027 года. Ключевыми приоритетами председательства страна выбрала вопросы финансирования обороны и космоса в бюджете ЕС, укрепление устойчивости и восточного фланга союза, продолжение военной и финансовой помощи Украине, координация инициатив ЕС по безопасности и обороне с НАТО и ключевыми союзниками и др. Для нас среди приоритетов литовского председательства важно развитие диалога с партнерами Евросоюза, включая укрепление сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Что касается экономического взаимодействия, то официальный Вильнюс неоднократно говорил о заинтересованности страны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и своем участии в нем.

Одной из наиболее интересных идей, озвученных в ходе визита литовского премьер-министра в Баку, стала концепция "ворот", которую предлагается осуществить на взаимной основе. То есть Литва рассматривает Азербайджан как выход на рынки Центральной Азии и Каспийского региона, тогда как Литва может стать для Азербайджана входом на рынок ЕС и Северной Европы. Эта модель отражает современную логику международных отношений, где география становится экономическим преимуществом. В условиях глобальной перестройки логистических цепочек такие партнерства приобретают особую ценность. По сути, речь идет о формировании новой архитектуры евразийской связности, где страны не конкурируют, а дополняют друг друга.

В эксклюзивном интервью Trend во время своего визита в Баку Инга Ругинене заявила, что Азербайджан играет важную географическую и политическую роль в соединении Европы с Центральной Азией и более широким Каспийским регионом. Литва, в свою очередь, занимает выгодное положение как "ворота" в Балтийский регион, Северную Европу и внутренний рынок Европейского союза, в том числе благодаря своей транспортной инфраструктуре, логистическому сектору и порту Клайпеда. В условиях войны России против Украины маршруты, укрепляющие связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, приобретают растущую стратегическую ценность. Поэтому, подчеркнула премьер-министр, она рассматривает концепцию "ворот" как практическое партнерство, выгодное для обеих сторон.

О заинтересованности Литвы в развитии Среднего коридора говорил в интервью Trend и посол Литовской Республики в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс. По его словам, Литва может сыграть значительную роль в поддержке Азербайджана в Брюсселе в рамках инициативы Global Gateway. Литва имеет обширный опыт в области связности и инфраструктуры, сказал посол.

В этом плане напомним, что в октябре 2024 года Баку посетил генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас. Гость побывал в Бакинском международном торговом морском порту, в Свободной экономической зоне Алят, Каспийском морском пароходстве. Главной темой всех встреч была связность маршрутов Восток-Запад. Стороны рассмотрели потенциал использования Клайпеды (крупнейшего незамерзающего порта Балтии) в качестве европейского хаба для грузов, следующих по ТМТМ в Скандинавию, Великобританию и страны Северной Европы.

Литва стремится подключить свою инфраструктуру - незамерзающий порт Клайпеда и строящуюся европейскую железнодорожную магистраль Rail Baltica - к ТМТМ. Для Вильнюса это способ компенсировать потерю традиционных транзитных потоков, а для Баку - возможность расширить географию выхода грузов на рынки Северной Европы и Скандинавии.

Президент Ильхам Алиев в ходе визита в Литву в мае 2023 года принял участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме. Выступая на форуме, глава государства сказал: "Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно. Так как если мы посмотрим на энергетическую карту Европы, то увидим, что она кардинально изменилась, в основном, благодаря инициативам Азербайджана. Если посмотреть на нефтепроводы, газопроводы, то это совершенно новая ситуация. То же самое с транспортом: мы построили новые связи вместе с нашими соседями и партнерами".

Годом ранее азербайджано-литовский бизнес-форум с участием глав двух государств состоялся в Баку. Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе форума отметил, что роль Азербайджана в качестве одного из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией в нынешних условиях на мировом рынке усиливается, что делает страну привлекательным торговым партнером для Литвы и создает возможности для развития бизнеса. В свою очередь, Литва может быть интересна Азербайджану как партнер в сфере высоких технологий, информационных технологий, пищевой промышленности, логистики и возобновляемой энергетики. "Литве действительно есть, что предложить своим деловым партнерам из Азербайджана: у нас есть семь свободных экономических зон, одна из самых развитых цифровых инфраструктур в Европе, передовой транспортно-логистический сектор, Клайпедский порт, а также крупный и диверсифицированный сельскохозяйственный сектор", - заявил литовский лидер.

Подводя итог, отметим, что Азербайджан и Литва заинтересованы друг в друге. Сказанное в двух столицах - это не просто слова, а пункты дорожной карты, по которой эти отношения будут двигаться вперед.