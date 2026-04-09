Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах транспорта, энергетики и торговли

Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли, цифровизации, образования и межчеловеческих контактов.

Как передает Day.Az, об этом заявила в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Литвы Инга Ругинене в ходе визита в Баку.

"Мой визит преследует несколько важных целей. Во-первых, речь идет о придании нового импульса двусторонним отношениям между Литвой и Азербайджаном, а также об укреплении прямого политического диалога на высоком уровне. Наши страны недавно отметили 30-летие дипломатических отношений, и это хороший момент, чтобы посмотреть в будущее и определить, где наше сотрудничество может стать более практичным, регулярным и амбициозным.

Во-вторых, этот визит отражает более широкий интерес Литвы к стабильному, взаимосвязанному и экономически устойчивому Южному Кавказу. Азербайджан является важным региональным актором, и мы считаем, что более тесное прагматичное взаимодействие может служить как нашим двусторонним интересам, так и более широким европейским интересам. Литва особенно заинтересована в развитии сотрудничества в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли, цифровизации, образования и межчеловеческих контактов. Я также рассчитываю обменяться мнениями по вопросам региональной безопасности и того, как мы можем способствовать стабильности и взаимосвязанности в более широком регионе", - сказала она.

Премьер-министр отметила, что Азербайджан и Литва обсуждают конкретные шаги по укреплению двустороннего взаимодействия в тех сферах, где обе стороны видят явную взаимную выгоду - в частности, в транспорте, взаимосвязанности, энергетике, экономической диверсификации, образовании и деловых связях.

"В нынешних условиях практическое сотрудничество имеет особое значение. Европа сталкивается с затяжным кризисом безопасности, вызванным войной России против Украины, давлением на энергетические рынки и более широкой геополитической фрагментацией. В этом контексте укрепление партнерств с надежными и стратегически расположенными странами, такими как Азербайджан, приобретает особую важность при условии, что такое сотрудничество является прозрачным, основанным на правилах и взаимовыгодным для обеих сторон", - отметила Ругинене.

Сотрудничество в традиционной и "зеленой" энергетике

Премьер-министр отметила, что ее страна видит значительные перспективы для расширения энергетического сотрудничества.

"Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером для Европы, особенно в условиях, когда диверсификация маршрутов поставок и снижение уязвимостей остаются стратегически важными задачами. Для Литвы энергетическая безопасность - это не абстрактное понятие, она напрямую связана с суверенитетом, устойчивостью и нашей способностью противостоять геополитическому давлению. В то же время мы считаем, что следующий этап сотрудничества должен все в большей степени включать "зеленый" переход.

Литва заинтересована не только в традиционной энергетической безопасности, но и в долгосрочной трансформации энергетических систем Европы. Литовские компании могут предложить решения в сфере солнечной энергии, чистых технологий, цифровых систем, управления водными ресурсами и других технологий, связанных с устойчивой инфраструктурой и энергоэффективностью. Мы видим ценность в сотрудничестве с Азербайджаном по обоим направлениям: укреплении энергетической взаимосвязанности сегодня и инвестировании в более чистые, ориентированные на будущее решения на завтра. Это особенно актуально в мире, где энергетическая безопасность, экономическая конкурентоспособность и климатические цели становятся все более взаимосвязанными. На наш взгляд, сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики может стать важным дополнительным столпом отношений между Литвой и Азербайджаном", - добавила Ругинене.

По мнению премьер-министра, роль Азербайджана как "ворот" в Центральную Азию для Литвы, а Литвы - как "ворот" в страны Балтии для Азербайджана является одной из наиболее перспективных стратегических идей в отношениях двух стран.

"Азербайджан играет важную географическую и политическую роль в соединении Европы с Центральной Азией и более широким Каспийским регионом. Литва, в свою очередь, занимает выгодное положение как "ворота" в Балтийский регион, Северную Европу и внутренний рынок Европейского союза, в том числе благодаря своей транспортной инфраструктуре, логистическому сектору и порту Клайпеда.

Для Литвы это не только вопрос торговли в узком смысле. Речь также идет о формировании устойчивой взаимосвязанности в условиях меняющейся геополитической среды. Агрессия России против Украины заставила Европу пересмотреть цепочки поставок, транзитные маршруты и в целом архитектуру связности на пространстве Евразии. В этом контексте маршруты, укрепляющие связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, приобретают растущую стратегическую ценность.

Поэтому я рассматриваю концепцию "ворот" как практическое партнерство, выгодное для обеих сторон. Азербайджан может способствовать открытию маршрутов и возможностей дальше на восток, тогда как Литва может обеспечить доступ на запад - в Балтийский и Северный регионы, а также на более широкий рынок ЕС. При поддержке более развитых транспортных связей, деловых контактов и институциональной координации это направление может стать значимой сферой долгосрочного сотрудничества", - заявила премьер-министр Литвы.

Более широкие инвестиционные возможности

Ругинене считает, что существует очевидный потенциал для расширения инвестиционного сотрудничества, поскольку текущие объемы остаются ниже реальных возможностей экономик двух стран.

"Литва заинтересована в практических секторах, где она может предложить свои компетенции и где азербайджанские партнеры могут увидеть ценность - таких как ИКТ, цифровое управление, кибербезопасность, пищевая промышленность, "зеленые" решения, туризм и услуги, связанные с транспортом. Литовские компании обладают значительным опытом в области цифровизации, эффективных государственных услуг, солнечных технологий, управления водными ресурсами, инженерных решений, а также производства высококачественной пищевой продукции, включая молочные и другие сельскохозяйственные товары. Это те сферы, где могут появиться возможности для коммерческого партнерства, в том числе в проектах по восстановлению и развитию, где необходимы современная инфраструктура и устойчивые решения.

В то же время Литва приветствовала бы увеличение азербайджанских инвестиций в сектора, где страна может предложить стратегический доступ и стабильную деловую среду - прежде всего в логистике, транспорте, промышленном производстве, туризме и отдельных инновационных отраслях. Литва может служить практической точкой входа на рынок ЕС. Наш интерес заключается не только в росте торговых показателей, но и в формировании двусторонних экономических связей, которые будут более диверсифицированными, устойчивыми и менее уязвимыми к геополитическим потрясениям.

Разумеется, для успеха любого инвестиционного партнерства необходимы предсказуемость, прозрачность и доверие между государственными институтами и бизнесом. Именно поэтому политический диалог и практическое экономическое сотрудничество должны развиваться параллельно", - добавила она.

Более тесное сотрудничество в логистике, развитие "Среднего коридора"

Премьер-министр отметила, что Литва видит значительный потенциал для укрепления сотрудничества между портами Клайпеда и Баку в рамках более широкой инициативы по улучшению связности Восток-Запад.

" Порты - это не только инфраструктурные объекты; в современных геополитических условиях они являются стратегическими узлами, формирующими торговые потоки, устойчивость цепочек поставок и экономическую безопасность. Литва заинтересована в более активном сотрудничестве между портовыми администрациями, логистическими компаниями и транспортными институтами. Это может включать более тесное взаимодействие между бизнесами, обмен опытом, лучшую координацию в рамках мультимодальных транспортных цепочек и усиленное продвижение совместных грузовых маршрутов. Чем эффективнее мы связываем морские, железнодорожные и автомобильные пути, тем больше выгоды для обеих сторон.

Для Литвы Клайпеда является ключевым национальным активом и важными "воротами" для региональной торговли. Мы считаем, что сотрудничество с Баку может способствовать реализации более широкой программы связности, соединяющей Каспийский регион с Балтийским морем. Это будет способствовать не только двусторонней торговле, но и укреплению альтернативных маршрутов, которые становятся все более значимыми для экономической устойчивости Европы", - сказала Ругинене.

Премьер-министр подчеркнула поддержку Литвой Транскаспийского транспортного маршрута, или Среднего коридора, "поскольку он стал стратегически более важным в текущей геополитической ситуации".

"Европе необходима более тесная связность с Центральной Азией и дальними регионами, а также маршруты, которые снижают зависимость от транзитных коридоров, подверженных дестабилизирующей роли России. В этом смысле Средний коридор - это не только экономический проект, но и часть более широкой стратегии устойчивости. Мы рассматриваем Азербайджан как одну из ключевых стран, способствующих повышению эффективности и конкурентоспособности этого маршрута. Интерес Литвы носит очень практичный характер: мы хотим способствовать укреплению связности Европа-Азия, диверсификации торговых маршрутов и созданию новых возможностей для наших транспортных, логистических и бизнес-секторов. Нас особенно интересует, как наша инфраструктура, в частности порт Клайпеда, может быть лучше интегрирована в эти более широкие сети.

Если Средний коридор станет быстрее, более предсказуемым и коммерчески привлекательным, обе стороны - и Литва, и Азербайджан - получат выгоду. Азербайджан укрепляет свою роль регионального хаба, а Литва - свою позицию в качестве точки входа на рынки Балтии и Северной Европы. В нынешних условиях такого рода сотрудничество ценно не только экономически, но и стратегически", - добавила Ругинене.

Что касается перспектив открытия прямых авиарейсов, премьер-министр Литвы отметила, что это может дать ощутимый эффект.

"Прямые рейсы будут способствовать развитию деловых контактов, туризма, академических обменов и более широких межчеловеческих связей. Улучшенные авиационные связи помогут превратить интерес в реальные обмены и конкретные проекты. Для Литвы более тесная связность с Азербайджаном также вписывается в более широкую задачу - укрепление связей между Европой и Южным Кавказом. Авиасообщение является важной частью этого процесса. Речь идет не только об удобстве, но и о том, чтобы сделать сотрудничество более регулярным, заметным и коммерчески эффективным. Разумеется, такие решения зависят от рыночной конъюнктуры и интереса авиакомпаний, но с политической точки зрения мы рассматриваем прямую связность как положительный и перспективный шаг. Мы приветствуем обсуждения, которые помогут сблизить наши общества и бизнес-сообщества", - заключила премьер-министр Инга Ругинене.