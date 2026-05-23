Каспаров объявлен в международный розыск

Гарри Каспарова, заочно арестованного в России по обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах нарушения порядка деятельности иностранного агента, объявили в международный розыск.

Как передает Day.Az, об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Каспарову Г. К. предъявлено обвинение (заочно) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 330.1, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова Г. К. объявлен циркуляром, объявлен в международный розыск", - следует из документа.

22 декабря 2025 года Замоскворецкий районный суд Москвы избрал в отношении обвиняемого Каспарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

Каспарову изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Затем его заочно обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По одному эпизоду санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы или штраф.