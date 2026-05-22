Китай обошел США в борьбе за Германию

В 2025 году Китай обогнал США и стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Германию. Об этом со ссылкой на отчет правительства ФРГ сообщило издание The South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что в прошлом году в Германии зарегистрировали 228 проектов китайских компаний. На долю предпринимателей из США пришлось только 206 проектов. Кроме КНР и Соединенных Штатов, пятью крупнейшими источниками иностранных инвестиций в страну являются Швейцария, Великобритания и Нидерланды. Всего в Германии зарегистрировали 1564 проекта ПИИ. Это превысило показатели 2024 года на 9,3 процента.

Издание напомнило, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Пекин в феврале призвал китайские компании увеличить инвестиции в Германию.

"Мы хотим китайских инвестиций в Германию. Мы хотим рабочих мест в Германии благодаря китайским инвестициям", - заявил он.