В ООН высоко оценили роль Азербайджана в развитии современной урбанистики
Азербайджан вывел урбанизм на передовые позиции глобальной повестки дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на официальной церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
По ее словам, объявлением 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" Азербайджан вывел урбанизм на передовые позиции глобальной повестки дня.
"Мы являемся свидетелями процесса восстановления, развития, реинтеграции общин, воссоздания инфраструктуры в Азербайджане. В то же время территории становятся двигателем культурного оживления и экономического развития. А в Баку - одном из древнейших в мире мест с непрерывной историей проживания - мы увидели пример обновления и устойчивости. В период, когда изменение климата и урбанизационные нагрузки порождают во всём мире всё более стремительные и мощные последствия, Баку стал наиболее подходящей площадкой для дискуссий, прошедших на этой неделе", - сказала А. Мохамед.
Она выразила благодарность правительству и народу Азербайджана за беспрецедентное гостеприимство и лидерство, проявленные при проведении 13-го Всемирного форума городов.
Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.
В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.
Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".
Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.
Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.
В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.
WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.
