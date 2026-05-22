В Баку отменяют временные спецполосы для транспорта с этой ДАТЫ
Временные специальные полосы движения, организованные в рамках транспортного обеспечения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), утратят силу после завершения мероприятия.
Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Отмечается, что с 23 мая на указанных участках будут демонтированы дорожные знаки 5.9, обозначающие автобусную полосу. После снятия знаков полосы будут считаться недействующими, и водители смогут пользоваться ими.
Согласно соответствующему решению Транспортного координационного совета, специальная полоса движения, организованная на улице Мехди Аббасова, останется в силе. Это позволит обеспечить беспрепятственное и бесперебойное движение общественного транспорта на данном участке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре