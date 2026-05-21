Азербайджан может сыграть ключевую роль в поддержке городской повестки

Азербайджан уже является лидером по ряду инициатив в сфере сотрудничества Юг-Юг.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Дима Аль-Хатиб на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Азербайджан обладает прекрасной моделью предоставления государственных услуг под названием ASAN. Сейчас она также распространяется на многие страны Глобального Юга. Около 30 стран Африки и Азии сотрудничают с ASAN, чтобы перенять успешный опыт этой модели. Это один пример. Второй пример - запуск Платформы НПО Глобального Юга, которая объединяет около 100 неправительственных организаций и усиливает голос гражданского общества, в том числе в целях продвижения городской повестки. Существует множество других инициатив, в которых Азербайджан, безусловно, может сыграть ключевую роль в поддержке городской повестки и сотрудничества Юг-Юг", - сказала она.

Дима Аль-Хатиб отметила, что ключевым фокусом WUF13 является жилищная тематика, которая имеет особое значение для стран Глобального Юга.

"Для нас важно, чтобы все послания, формируемые на WUF13, также доходили до стран Юга в виде конкретных действий. Различные вызовы, связанные с городской повесткой - будь то изменение климата, неравенство, вопросы гендерного равенства или вовлечение молодежи - могут быть ускорены и продвинуты через сотрудничество Юг-Юг, поскольку страны, имеющие схожее культурное наследие, географию и общие вызовы, могут быстрее учиться друг у друга. Это экономит много времени и способствует укреплению солидарности между странами", - сказала она.

Она отметила, что города являются не только источником проблем и вызовов, но и источником решений.

"Многие города уже предложили решения, которыми можно делиться с другими странами - будь то в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, управления отходами или водными ресурсами. Все эти вызовы, с которыми сталкивается каждый город, одновременно становятся и источниками решений. Через сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество эти решения могут передаваться от одного региона к другому. Конечно, их необходимо адаптировать к национальному контексту, но это, безусловно, важный механизм решения проблем через сотрудничество Юг-Юг.

Как вы знаете, к 2050 году, по оценкам, 70% населения мира будет жить в городах и урбанизированной среде. При этом 90% из этих 70% будут приходиться на страны Юга. Это создаст значительное давление на города. Именно поэтому крайне важно, чтобы городская повестка рассматривалась на всех уровнях - политическом, уровне финансовых инструментов и уровне практических решений. На всех этих уровнях сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество может стать ключевым механизмом", - пояснила Дима Аль-Хатиб.

Она также добавила, что Глобальный Юг, на который приходится около 80% стран мира, зачастую имеет общие характеристики - будь то социально-экономический контекст, экологические или социальные вызовы.

"Это облегчает процесс взаимного обучения тому, как решать эти проблемы. Страны могут действовать совместно, а те, кто уже добился успеха в преодолении определенных вызовов, могут делиться своим опытом. Некоторые проблемы Глобального Юга выходят за рамки географических границ. Например, изменение климата затрагивает страны вне зависимости от их расположения. Именно поэтому для их решения необходимо сотрудничество между странами. Сотрудничество Юг-Юг имеет крайне важное значение и является центральным элементом развития стран Юга, поскольку позволяет ускорять достижение Целей устойчивого развития и обеспечивать обмен решениями, опытом и возможностями для наращивания потенциала", - сказала она.

Дима Аль-Хатиб отметила, что многие страны Глобального Юга также сталкиваются с проблемой долгового кризиса.

"Они ищут финансовые инструменты, которые помогут смягчить долговую нагрузку. Некоторым странам уже удалось добиться прогресса в этом направлении, и они могут делиться своим опытом друг с другом. Однако для этого также необходима поддержка со стороны различных партнеров по развитию - будь то банки развития, частный сектор, многосторонняя система или система ООН, которая обладает значительным экспертным потенциалом. Например, UN-Habitat - в части городской повестки, Управление ООН по снижению риска бедствий - в вопросах чрезвычайных ситуаций, Всемирная организация здравоохранения - в сфере здравоохранения и так далее.

Кроме того, в современном мире все используют смарт-технологии, смартфоны и цифровые платформы, и это самый быстрый способ доступа к знаниям и обмена опытом. Наше Управление по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству поддерживает цифровую платформу знаний под названием South-South Galaxy, которая сейчас содержит более тысячи лучших практик. Любая страна, организация или гражданское общество может получить доступ к этой платформе и изучать эти практики. Сейчас мы также совершенствуем эту цифровую платформу, добавляя инструменты для наращивания потенциала, возможности для диалога между странами в реальном времени, а также оперативные новости и информацию о возможных финансовых механизмах", - заключила она.