Обеспечение жильем - главный приоритет посткризисного восстановления Азербайджана

Обеспечение жильем является одним из главных приоритетов процессов восстановления и реконструкции после кризисов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в своем выступлении на тему "Жилищный вопрос в центре процессов восстановления и реконструкции после кризисов", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Э. Гусейнов отметил, что эта тема имеет особое значение для Азербайджана:

"Почти тридцать лет вынужденные переселенцы жили надеждой на то, что однажды они вернутся в свои дома. На освобожденных от оккупации территориях города и села были полностью разрушены. В некоторых районах масштаб разрушений был настолько велик, что в итоге возникла опустошенная городская среда и обрушившиеся жилищные системы".

По его словам, восстановление не ограничивается только перестройкой зданий:

"Процесс восстановления начинается тогда, когда люди могут заново представить свое будущее на родных землях, когда у них восстанавливается чувство принадлежности. Сегодня Азербайджан реализует одну из крупнейших в регионе программ реконструкции и возвращения".

Специальный представитель подчеркнул, что на восстановительные и реконструкционные работы уже выделены значительные финансовые средства:

"В городах и селах Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов, которые я представляю, реконструкция ведется на основе долгосрочного видения, опирающегося на принципы устойчивости, инклюзивности и жизнестойкости. Наш подход основан на одном главном принципе - жилищный вопрос должен стоять на первом месте. Потому что жилье дает людям достоинство, стабильность и веру в будущее".

Э. Гусейнов сообщил, что, когда семьи возвращаются в безопасные дома, школы вновь начинают работать, оживляется местная экономика, восстанавливаются социальные связи и общины с большей уверенностью смотрят в будущее. По его словам, уже значительное число бывших вынужденных переселенцев вернулись в восстанавливаемые населенные пункты, и в ближайшие годы ожидается возвращение еще большего количества людей:

"Вводятся в эксплуатацию новые жилые кварталы, школы, медицинские учреждения и другие общественные службы. Все это является частью широкомасштабной деятельности, направленной на восстановление нормальной жизни".

Специальный представитель добавил, что процесс реконструкции не должен повторять существовавшие в прошлом слабости:

"Мы должны построить лучшие, более умные и более устойчивые городские системы. Поэтому Азербайджан интегрирует в процесс реконструкции современные градостроительные подходы, решения в области зеленой энергетики, цифровое управление и элементы устойчивой инфраструктуры".

Он отметил, что в рамках концепций "Умный город" и "Умное село" в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах создаются технологически обоснованные и устойчивые жилые пространства:

"Села Башкенд и Туг являются передовыми примерами в этом направлении. Реализуемые проекты сочетают в себе решения в области возобновляемой энергетики, высокоскоростную волоконно-оптическую интернет-инфраструктуру на основе технологии GPON, современные социальные объекты и экологически ответственные градостроительные подходы".

По его словам, гибридные энергетические системы, работающие на основе солнечной энергии и национальной электрической сети, а также двусторонние электросчетчики применяются в Азербайджане впервые.

"Кроме того, строятся более безопасные и энергосберегающие централизованные системы отопления, заменяющие сотни индивидуальных котельных. Жители могут самостоятельно регулировать отопление и платить только за фактическое потребление. Это позволяет значительно снизить потери энергии и выбросы углерода", - подчеркнул Э. Гусейнов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.