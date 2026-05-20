В рамках WUF13 проходит сессия «Создание городов, благоприятных для природы: жилье, устойчивость и устойчивое городское будущее»

В Баку в рамках Всемирного форума городов (WUF13) проходит сессия "Создание городов, благоприятных для природы: жилье, устойчивость и устойчивое городское будущее".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии будет представлен аналитический доклад Организация экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР) "Продвижение городов, благоприятных для природы: преодоление проблем реализации и поиск решений" ("Advancing Nature-Positive Cities (NPCs): Overcoming implementation challenges and unlocking solutions").

Подходы, ориентированные на поддержку природы, а также развитие городской зелёной инфраструктуры становятся ключевыми стратегиями городской политики, обеспечивая синергию между различными направлениями развития на уровне городов. По мере ускорения урбанизации застроенные территории в 80% функциональных городских агломераций стран ОЭСР в период с 2000 по 2020 год росли быстрее, чем численность населения. Это привело к сокращению городских зелёных зон, повышению рисков жары и наводнений, утрате биоразнообразия и снижению доступности ресурсов.

В частности, с 1992 по 2018 год древесный покров в крупных городах стран ОЭСР сократился на 72%, тогда как 44% мирового ВВП (31 триллиона долларов США) находится под угрозой из-за утраты биоразнообразия и деградации природной среды. Исследование ОЭСР по теме городов, благоприятных для природы, начатое в прошлом году, выявило ключевые проблемы внедрения таких подходов и возможные политические механизмы их преодоления.

В рамках сессии будут представлены основные выводы доклада и примеры инновационных международных практик, демонстрирующих, как природоориентированные решения интегрируются в городское планирование, инфраструктуру, жилищную политику и стратегии климатической устойчивости в различных условиях.

Обсуждение сосредоточится на практических вопросах реализации, включая управление компромиссами, связанными с использованием земли и социальной справедливостью, разработку технических стандартов и рекомендаций, мобилизацию устойчивого финансирования, а также укрепление систем оценки и мониторинга. Например, при неудачном проектировании природоориентированные меры, такие как зелёные крыши, могут увеличить первоначальные строительные расходы - в Италии их стоимость составляет 140-250 евро за квадратный метр по сравнению с 80-100 евро для традиционных крыш, что потенциально может усилить проблему доступности жилья, несмотря на долгосрочные преимущества.

В соответствии с темой World Urban Forum 13 "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества" ("Housing the world: Safe and resilient cities and communities") в ходе сессии будет подчеркнуто, что жилищное строительство при грамотном планировании и управлении может стать важным инструментом продвижения природоориентированных и устойчивых городов.

Мероприятие объединит представителей международных организаций, национальных правительств, городских и агломерационных властей, а также экспертов и практиков, предоставив своевременную площадку для углубления понимания сложности природоориентированных подходов и обсуждения возможных инновационных решений.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

