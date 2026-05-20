В Баку начал работу четвертый день WUF13

В Баку начал работу четвертый день 13-й сессии Всемирного форума урбанистики (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, программа сегодняшнего дня форума, организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, посвящена вопросам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В рамках четвертого дня пройдут диалоги, специальные сессии и круглые столы на темы "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с циркулярной экономикой" и "Развитие городского климатического наследия".

Участники форума отметят важность развития процессов урбанизации на основе принципов социальной инклюзивности, зеленой экономики и климатической устойчивости. На сессиях также широко обсудят роль инновационных решений, чистой энергии, устойчивого транспорта и цифровых технологий в будущем развитии городов.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, зеленая урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из заметных событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и Ахмет Метин Генч.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя городами в сферах градостроительства, культуры, туризма и местного управления.

Первые два дня форума также сопровождались мероприятиями и обсуждениями высокого уровня.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с городским благополучием. Также была организована церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день привлек внимание первым в истории форума Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона Мехико, что было оценено как важный шаг с точки зрения расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, способствуя укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.