Трампа призвали избавить Венесуэлу от санкций

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом избавить боливарианскую республику от экономических санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Хватит санкций против Венесуэлы. Мы не успокоимся, президент Трамп, пока Венесуэла не будет освобождена от санкций, которые осуществляют неправомерный контроль над отраслями нашей индустрии и создают трудности для ее полноценного развития", - заявила Родригес.

Уполномоченный президент отметила, что с президентом США сложились отношения взаимного уважения и благодаря дипломатическому сотрудничеству между двумя странами американский лидер должен прислушаться к венесуэльскому народу, который единым фронтом выступает за отмену санкций.

Родригес также объявила о начале второго этапа общенациональной акции "Великое паломничество за Венесуэлу без санкций и за мир".