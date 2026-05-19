Связность должна сопровождаться инклюзивным развитием

В современном мире, несмотря на стремительное расширение возможностей для установления связей, проблема неравенства всё ещё сохраняется.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на мероприятии "Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество", проходящем в рамках WUF13 в Баку.

Она отметила, что сегодня связность в мире высока как никогда прежде: межконтинентальные маршруты измеряются днями, данные передаются за миллисекунды, а новые транспортные коридоры, энергосети и цифровая инфраструктура преобразуют целые регионы. Тем не менее около двух миллиардов восьмисот миллионов человек лишены безопасных и адекватных жилищных условий, а миллионы людей стали перемещёнными лицами из-за конфликтов и изменения климата.

"Без инклюзивности и широкого социально-экономического подхода связность превращается в огромную инфраструктуру, выгоду от которой получает лишь горстка людей", - подчеркнула Россбах.

По ее словам, мультимодальные коридоры не только ускоряют перемещение людей и грузов, но и заново формируют экономическую географию целых регионов.

Россбах отметила, что стратегические коридоры, соединяющие Африку с Европой, а также Азию, являются одними из важнейших инфраструктурных проектов современности. Рост комплексных инвестиций вдоль Среднего коридора, который связывает Китай, Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан и Европу, создаёт новые возможности для диверсификации экономики городов, расположенных на этом маршруте.

Она добавила, что этот процесс способствует развитию "зелёной" промышленности, передовых логистических услуг, агропереработки и цифрового бизнеса, превращая города второстепенного значения из простых транзитных пунктов в экономических акторов.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.