Азербайджанский национальный музей искусств празднует 90-летие: страницы истории

Материал предоставлен Trend Life Азербайджанским национальным музеем искусств, передает Day.Az.

В нынешнем году Азербайджанский национальный музей искусств (АНМИ) празднует свое 90-летие. И сегодня, в Международный день музеев, хотелось бы перечислить некоторых из тех, кто возглавлял этот крупнейший музей нашей республики за столь солидный период его существования и внес в эту работу наибольший вклад.

У истории этого музея есть достаточно интересная предыстория. С 1920 года вплоть до середины 1930-х годов все музейные ценности республики были сосредоточены в одной организации - Азербайджанском государственном музее (Азгосмузее), представлявшем собой учреждение универсального профиля. К середине 1930-х годов он разросся настолько, что назрела необходимость выделить его тематические отделы в самоценные, автономные музеи. Так был дан старт появлению в Баку целого ряда профильных музеев.

Среди них был и Азербайджанский государственный музей искусств (так назывался тогда АНМИ), созданный в 1936 году на базе отдела изобразительного искусства Азгосмузея. 6 мая 1937 года состоялось открытие его первой экспозиции. С середины прошлого века официальным адресом Азербайджанского национального музея искусств стало историческое здание XIX века на улице Ниязи - особняк де Бура. В начале 1990-х годов музей получил в свое распоряжение еще одно историческое здание, по соседству с первым, изначально построенное для Мариинской гимназии. В 2013 году эти здания были соединены новым переходным корпусом, решенным в авангардном стиле, ставшим третьим корпусом музея. В 2011 году музей получил статус национального.

Часть его коллекций была сформирована еще в 1925-1939 гг из экспонатов, поступивших из фондов Государственного музея Москвы и Ленинграда, Государственного Эрмитажа, Государственного музея восточного искусства (ныне Государственный восточный музей), Государственного музея керамики и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Кроме того, его фонды постоянно пополнялись экспонатами из местных художественных галерей, археологических и этнографических музеев, а также исторических и краеведческих музеев. Наконец, часть экспонатов музей приобрел у авторов и граждан, а также получил в дар. Ныне его фонды пополняются приобретениями у граждан, дарением со стороны граждан и организаций, а также поступлениями со стороны государства.

Одним из первых руководителей и создателей Азербайджанского государственного музея искусств был народный художник Азербайджана Салам Саламзаде. Он очень многое сделал для данного музея и азербайджанского музейного дела в целом. При нем в коллекции музея поступило множество интересных экспонатов. Это около 40 работ первого профессионального художника Азербайджана Бахруза Кенгерли, переданные музею после смерти автора, а также более 70 работ народного художника Азербайджана Азима Азимзаде. Кроме того, в эти годы в музей поступили образцы европейской скульптуры из фонда Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, образцы ценного фарфора из художественного салона Мосторга (включая так называемый "агитационный фарфор") и редкие предметы китайского и японского искусства из фонда Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

В 1942 году в Азербайджанском государственном музее искусств начался период, который смело можно назвать "эпохой Кязима Кязимзаде". Выпускник Азербайджанского художественного училища и Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, лауреат Сталинской премии и Госпремии СССР, народный художник Азербайджана Кязим Кязимзаде руководил Азербайджанским государственным музеем искусств на протяжении двух промежутков времени - сначала в 1942-1946 гг, а затем в 1948-1992 гг. Таким образом, в общей сложности он стоял у руля крупнейшего музея республики без малого полвека!

Именно в бытность его директором, в 1943 году, Музею искусств было присвоено имя Рустама Мустафаева, одного из основоположников театрально-декорационного искусства в Азербайджане (это имя музей носил потом на протяжении нескольких десятков лет). При нем музейные коллекции пополнились множеством важных экспонатов, а сам музей стал площадкой для проведения ряда крупных выставочных мероприятий, в том числе международных. Стоит также отметить, что именно при этом директоре музей получил свое первое постоянное здание - въехал в особняк де Бура, где была организована постоянная экспозиция, и экспонаты наконец-то впервые получили "постоянную прописку".

В 1949-1951 гг из Музея истории Азербайджана в Музей искусств были переданы более 70 графических работ народного художника Азербайджана Азима Азимзаде. В более поздние десятилетия Министерство культуры Азербайджанской ССР передавало музею произведения современных отечественных мастеров искусств того времени. В целом коллекция музея существенно пополнилась в те годы творениями тех титанов кисти и резца, чьи работы входят в золотой фонд нашей культуры. Это Микаил Абдуллаев, Беюкага Мирзазаде, Саттар Бахлулзаде, Надир Абдурахманов, Марал Рахманзаде, Халида Сафаров, Хаят Абдуллаева, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков и другие известные деятели искусства.

В 1950-1970-х фонд археологической керамики и фарфора Музея искусств пополнился работами многих выдающихся мастеров керамики и художественного стекла Азербайджана, приобретенными непосредственно у самих авторов, среди которых были народные художники Азербайджана И. Зейналов, Т. Агабабаев, О. Шихалиев, заслуженные художники Азербайджана Г. Гусейнов, С. Агаева, заслуженный деятель искусств Азербайджана Г. Абдуллаева, а также художники Л. Агамалова, А. Мухтаров, С. Шахсуварова, Г. Алескеров, Дж. Ибрагимов и др.

Целый ряд изделий из металла - предметы домашнего обихода и декора - поступили в музей в 1970-1990-х гг из таких организаций, как Министерство национальной безопасности Азербайджана, финансовый отдел администрации района им.26 комиссаров г. Баку (ныне - Сабаильский район нашей столицы) и народный суд того же района г. Баку.

В 1983 году в музейный фонд было передано более сотни экспонатов из собрания бакинского коллекционера С.М. Жислина - полотна русских и западноевропейских художников, произведения европейской и русской скульптуры, предметов посуды и декора из металла, керамики и фарфора, представляющие китайское и европейское искусство.

В 1957 году в Москве состоялась выставка индийских художников, после окончания которой Азербайджанскому государственному музею искусств было передано более 400 экспонатов соответствующей тематики - ювелирные изделия, предметы культа, посуда, одежда, обувь и т.д. В 1958 году в Азербайджанском государственном художественном музее прошла выставка искусства Китайской Народной Республики, часть экспонатов которой - книги, панно, вышивки - была передана в дар музею.

Кязим Кязимзаде проделал важную работу по развитию научно-художественной и выставочной деятельности музея, организации сохранения и демонстрации экспонатов, а также повышению профессионализма сотрудников музея.

В 1994-2003 гг музей возглавлял народный художник Азербайджана, известный скульптор Ибрагим Зейналов, выпускник Азербайджанского государственного художественного училища им. Азима Азимзаде и Харьковского художественного института. При нем музейная коллекция пополнилась турецкими и болгарскими предметами одежды и образцами вышивки. Турецкие экспонаты были подарены музею профессором Пакдемирли, министром финансов и таможни Турции.

Кроме того, в 1996 году фонд археологической керамики и фарфора музея вошли ценные образцы археологической керамики IV-III веков до н.э., обнаруженные при раскопках близ города Мингячевир. А в 2002 году комиссия по закупкам приняла в фонд скульптуры музея 39 образцов древнеегипетской скульптуры. В свое время, в 1926 году, эти экспонаты поступили из Ленинградской мастерской художественной репродукции в отдел истории Азербайджанского государственного музея.

В 2003-2010 годах Азербайджанским государственным музеем искусств руководил заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения Исрафил Исрафилов, непосредственно до этого на протяжении десяти лет возглавлявший Музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви.

В бытность его директором, в 2008 году, в музей были переданы предметы домашнего обихода и пистолетная кобура с вышивкой из личной коллекции ученого-физика, профессора Чингиза Каджара, автора ряда книг по истории и искусству Азербайджана, много лет коллекционировавшего предметы азербайджанского прикладного искусства.

В 2010-2023 гг должность директора Азербайджанского государственного музея искусств им. Р. Мустафаева (с 2011 года - Азербайджанского национального музея искусств) занимал заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев. До этого, в период с 2004 по 2012 год, он - известный живописец, выпускник Азербайджанского художественного училища им. Азима Азимзаде и Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова, - заведовал кафедрой живописи в Азербайджанской государственной академии художеств.

При нем обогатился экспонатами фонд графики музея. В 2015 году гражданка М. Алиева передала музею более 80 работу художника Надира Ахундова. В 2015 году в музее состоялась персональная выставка российского художника А. И. Харшака, приуроченная к 70-летию победы над фашизмом; после выставки в музей были переданы ряд офортов художника и работы его сына, А. А. Харшака. А в 2017 году в музее прошла выставка английского художника Эдварда Твохига под названием "100 видов Ичеришехер", после которой 15 офортов из этой серии были переданы автором музею.

В 2017 году во время сноса больницы близ сквера Хагани было обнаружено более 30 экземпляров различных видов холодного оружия. Этот клад был передан в музей департаментом безопасности ООО Paşa Holdinq. В 2019 году Министерство финансов Азербайджанской Республики передало музею российские монеты времен Николая II.

В этот же период закупочная комиссия музея приобрела у граждан археологическую керамику из многих регионов Азербайджана, а также редкую глазурованную керамику IX-XIII веков. В итоге в фонд археологической керамики и фарфора вошло более 200 ценных экспонатов.

С 2023 года Азербайджанский национальный музей искусств возглавляет доктор искусствоведения, доцент, заслуженный работник культуры Азербайджана Ширин Меликова. Выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, а также Азербайджанской государственной академии художеств, она была куратором ряда крупных выставок в стране и за рубежом, является автором более 20 научных публикаций. В 2016-2023 годах Ширин Меликова была директором Азербайджанского национального музея ковров и председателем Азербайджанского национального комитета Международного совета музеев (ICOM).

В 2024 году под ее руководством коллекции музея пополнились множеством ценных экспонатов - как приобретенных закупочной комиссией, так и преподнесенными музею в дар различными гражданами, в том числе художниками и их семьями. Так, закупочной комиссией музея была приобретено более 30 линогравюр известного художника Алекпера Рзагулиева. А гражданин Р. Гюльмамедли передал музею 59 работ произведений выдающейся художницы, мастера театрально-декорационного искусства Бадуры Афганли.

В 2025-2026 гг была реорганизована постоянная экспозиция музея. В ней появились два тематических раздела, посвященных азербайджанскому искусству прошлого века. Один из них охватывает общую ретроспективу живописи, графики, скульптуры и керамики Азербайджана 1920-1980 гг. Другой представляет зрителям творчество художников, которые творили в те же самые десятилетия, но считались нонконформистами. Время расставило все по своим местам, и современный зритель имеет возможность сравнить два эти параллельных пути развития отечественного искусства.

Кроме того, в 2026 году в музее был открыт мемориальный зал, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, где демонстрируются посвященные им крупные произведения отечественной живописи и скульптуры, а также архивные документы, отражающие их деятельность, включая фото- и видеоматериалы.

АНМИ также выпускает издания, освещающие ту или иную часть его коллекций. Так, в 2025 году музей выпустил книгу, посвященную 200-летнему юбилею известного художника Мирзы Кадыма Иравани, содержащую ряд новых сведений о нем и научных открытий, касающихся его наследия.

Этот краткий экскурс в историю руководства главного музея нашей страны помимо всего еще раз доказывает, что Азербайджанский национальный музей искусств с момента своего основания был окружен заботой государства, находился в гуще культурной жизни республики, пропагандировал азербайджанское искусство в стране и за рубежом. И эти добрые традиции продолжаются и поныне.