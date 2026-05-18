Во Франции обнаружили новых жертв Эпштейна

Во Франции обнаружили десять новых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Day.Az, об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

Французские власти возобновили расследование, связанное с парижской квартирой Эпштейна. После публикации в США файлов, связанных с финансистом, прокуратура призвала возможных пострадавших выйти на связь и дать показания.

Бекко отметила, что с начала года откликнулись более 20 человек. Часть из них была известна по другим делам. "Но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около десяти человек", - добавила прокурор.

Сейчас проверяются поступившие сведения, в том числе показания пострадавших, проживающих вне Франции. После этого правоохранители планируют начать допросы подозреваемых и анализ улик. Изучается порядка 1,5 миллиона документов по делу финансиста, в том числе с целью установления его посредников во Франции, которые могут быть причастны к отправке людей на его остров.