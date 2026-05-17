Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила Чемпионат Европы с 7 медалями

В болгарском городе Самоков завершился Чемпионат Европы по борьбе U-17.

Как сообщили Day.Az в Национальной федерации, в заключительный день соревнований сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала 2 медали.

Ибрагим Гасанов (51 кг) в финале одержал уверенную победу (11:3) над турком Мухаммедом Голхой и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Тунар Гасанов (45 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал победу над представителем Турции Бугрой Элдемиром со счетом 5:2 и завершил континентальное первенство на третьей строчке.

Эльгюн Керимли (92 кг) в утешительной схватке при полном преимуществе одолел белоруса Тимура Мирзоева (11:1), однако в борьбе за "бронзу" уступил представителю Грузии Нуреддину Мустафаеву - 0:8.

Таким образом, наша сборная завершила чемпионат Европы с 3 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами.