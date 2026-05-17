Шехидство - место клятвы… История героя Карабахской войны Вюсала Бабаева

Редакция Республиканской Книги памяти Министерства культуры Азербайджана совместно с газетой "Бакинский вестник" в рамках совместного проекта провела презентацию очередного издания серии "Шехиды бессмертны, Родина неделима!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На мероприятии, состоявшемся в Бакинском книжном центре, общественности была представлена книга "Шехидство - место клятвы...", посвящённая жизни и боевому пути шехида 44-дневной Отечественной войны, старшего лейтенанта "Азербайджанское знамя" Вюсала Бабаев. Автором книги выступила главный редактор Республиканской Книги памяти, член Союза писателей Азербайджана Назакет Мамедова. Издание подготовлено с целью увековечения памяти шехидов.

Мероприятие началось с исполнения гимна Азербайджана, минутой молчания почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

Ведущая вечера, известная телеведущая Жаля Гасанлы, отметила, что книга "Шехидство - место клятвы..." является не только историей одного героя, но и настоящей летописью мужества. Было отмечено, что Вюсал Бабаев с детства отличался преданностью Родине, государству и национальному флагу, а во время службы проявлял высокий профессионализм, дисциплину и человечность. За годы службы он был удостоен различных почётных грамот и наград, а во время второй Карабахской войны своим героизмом вписал имя в историю Азербайджана.

После выступления был показан видеоролик, посвящённый жизни и боевому пути шехида.

Руководитель Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы подчеркнула, что Вюсал Бабаев и другие герои пожертвовали своими жизнями ради Родины, и их память никогда не будет забыта.

Председатель Совета прессы Азербайджана, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, главный редактор газеты "525-я газета" Рашад Меджид высоко оценил деятельность Республиканской Книги памяти. Он отметил, что Назакет Мамедова и возглавляемая ею редакция ведут большую работу по увековечению памяти шехидов, издавая многочисленные книги и создавая фильмы. Книгу о Вюсале Бабаеве он назвал "очень трогательной и ценной книгой памяти для будущих поколений".

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов подчеркнул важность подобных изданий для передачи будущим поколениям исторической Победы Азербайджана, отметив, что такие книги становятся важной моральной поддержкой для семей шехидов.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Пираллахинского района Везир Сафиханов отметил, что в книге собраны воспоминания боевых товарищей, одноклассников, соседей и членов семьи Вюсала Бабаева, благодаря чему издание представляет собой ценное историческое свидетельство.

Учительница шехида, педагог средней школы №186 Пираллахинского района Асли ханум рассказала, что ещё в школьные годы Вюсал отличался любовью к Родине и уважением к государственным символам, пользовался уважением учителей и одноклассников благодаря своим знаниям и воспитанности.

Бывший сослуживец Вюсала Бабаева Турал Аллахвердиев вспоминал его как смелого командира, заботившегося о своих солдатах и всегда находившегося на передовой.

Супруга шехида Айнур Бабаева рассказала, что Вюсал был человеком, безгранично преданным своей семье и Родине. Во время мероприятия дочь шехида Сельджан Бабаева исполнила песню, вызвав у присутствующих трогательные эмоции и продолжительные аплодисменты.

Народный поэт Азербайджана Вахид Азиз в своём выступлении отметил, что боль утраты сегодня разделяют родители шехида, его супруга и дети.

Писатель-публицист Земфира Магеррамлы подчеркнула, что путь таких героев, как Вюсал Бабаев, должен быть сохранён для будущих поколений, высоко оценив художественно-публицистический стиль книги.

Поэт-публицист, офицер запаса Рафаэль Тагизаде отметил, что говорить о шехидах одновременно тяжело и почётно, ведь именно они ценой жизни завоевали славную Победу для азербайджанского народа.

Директор Централизованной библиотечной системы Ясамальского района Лятифа Мамедова высоко оценила деятельность Республиканской Книги памяти и вклад Назакет Мамедовой в сохранение памяти о шехидах.

Автор книги Назакет Мамедова подчеркнула, что главная цель проекта - сделать так, чтобы память о шехидах жила вечно и никто не был забыт. Она отметила, что идея написания книги о Вюсале Бабаеве принадлежала его супруге Айнур Бабаевой.

Организатор мероприятия, журналист Фуад Мадатов подчеркнул, что выражение "Шехиды бессмертны, Родина неделима" - это не просто лозунг, а народная истина, написанная кровью героев.

В рамках мероприятия мастер художественного чтения Ульвия Абульфазгызы представила литературно-художественную композицию на патриотическую тему.

В художественной части вечера выступили старший преподаватель кафедры мугама Азербайджанской национальной консерватории, солист Государственного академического театра оперы и балета, ханенде Вугар Алиев, а также победитель IX телевизионного конкурса "Мугам" Рауф Джафаров. Аккомпанировали исполнителям тарист Поладхан Бахшиев и кяманчист Фарид Гадиров.

Отметим, что Вюсал Бабаев родился 8 января 1992 года в Пираллахинском районе. В 1999-2010 годах учился в средней школе №186, затем окончил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева в звании лейтенанта. Позже получил звание старшего лейтенанта и проходил службу в различных воинских частях, в том числе в должности командира тяжёлой артиллерии.

Во время Отечественной войны Вюсал Бабаев героически погиб в селе Геджегёзлю Физулинского района, пытаясь спасти раненого боевого товарища. Был посмертно награждён медалями "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", а также орденом "Азербайджанское знамя".

У Вюсала Бабаева остались двое детей - Сельджан и Ругия. В целях увековечения памяти героя его личные вещи были переданы в Музей независимости Азербайджана, а одной из школ Пираллахинского района присвоено его имя.

Книга "Шехидство - место клятвы...", посвящённая жизни и боевому пути Вюсала Бабаева, рассматривается как важный духовный памятник, сохраняющий память о герое, который остался в сердцах людей мужественным, заботливым и бесстрашным командиром.