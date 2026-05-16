На "EFES-2026" отработана атака побережья с моря

В ходе проводимых в Турции многонациональных совместных учений "EFES-2026" успешно выполнены очередные задачи.

Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц отработали задачу по атаке побережья с моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, группы на скоростных катерах приблизились к позициям условного противника, расположенным на берегу, после чего под интенсивной огневой поддержкой высадились на сушу, преодолели инженерные заграждения и в короткие сроки нейтрализовали оборонительные позиции.

В результате эффективно проведенной операции береговая линия была полностью очищена, созданы безопасные условия для высадки десантных сил.