В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Микаэл Минасян вздумал научить Макрона геополитике.

Day.Az представляет публикацию:

Зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян внезапно открыл в себе талант публициста. Видимо, скука в изгнании настолько невыносима, что изливать желчь в личный дневник стало недостаточно. Для своего "триумфального дебюта" он выбрал не абы что, а страницы французского издания Le Journal du Dimanche.

В своем открытом письме к Эммануэлю Макрону Минасян негодует: визит президента Франции в Армению - это не жест дружбы, а "грубое вмешательство" и попытка реанимировать падающий рейтинг Никола Пашиняна перед выборами. Кроме того, в послании он вспоминает о неких "депортированных из Карабаха", которые, по его версии, жили там чуть ли не со времен мезозоя. Правда, Минасян скромно умалчивает, что эти "тысячелетия" - продукт современных ереванских мифотворцев, подгоняющих историю под текущий политический заказ.

Реальная история региона для бывшего посла, судя по всему, неудобна и, прямо скажем, недостаточно патриотична. Куда приятнее строить эмоциональные конструкции за чашкой утреннего эспрессо, чем признать, что вся идеологическая картина - это карточный домик, склеенный пропагандой и политическими интерпретациями.

Сказки о "тысячелетнем автохтонстве" хорошо звучат в парижских гостиных, но рассыпаются при первом же обращении к историческим документам и реальным хронологиям заселения этих территорий.

Писать президенту Франции через газету - проверенный способ быть услышанным. Теперь послание Минасяна гарантированно прочитают все: таксисты, домохозяйки и парикмахеры. Все, кроме самого Макрона. У президента Франции, как можно предположить, найдутся дела поважнее, чем разбирать старые обиды и исторические интерпретации отставного дипломата.