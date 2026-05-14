На этой дороге в Баку установлены светофоры

На пересечении улицы Гасана Алиева с Тбилисским проспектом впервые установлены светофоры, а на перекрестке улицы Шафаята Мехтиева с Тбилисским проспектом - обновлены.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что они уже введены в эксплуатацию, что позволило обеспечить очерёдность движения транспорта и безопасное передвижение пешеходов.

Работы были выполнены в рамках проекта Агентство наземного транспорта Азербайджана.