Турция отменила ограничение на прямую торговлю с Арменией

Анкара и Ереван завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"В рамках мер по укреплению доверия, принятых в контексте процесса нормализации отношений с Арменией, продолжающегося с 2022 года, бюрократические приготовления к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией завершены по состоянию на 11 мая 2026 года. Необходимые технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами продолжаются", - сказал Кечели.

В МИД Армении поприветствовали решение Турции.

"Это важный шаг на пути к развитию полноценных и нормальных отношений между двумя странами, которые логично могут продолжиться посредством открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений", - сказали в армянском внешнеполитическом ведомстве.