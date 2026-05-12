Эти лица получат единовременную выплату в размере 6 зарплат

Служба сотрудника органа дипломатической службы будет прекращена в случае призыва на срочную действительную военную или альтернативную службу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, если дипломатический сотрудник прекращает службу по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законом "О трудовых пенсиях" или в связи с достижением предельного возраста пребывания на дипломатической службе, ему, независимо от назначения другого вида пенсии, по выбору будет выплачено единовременное пособие в размере шестикратного среднего ежемесячного оклада за последние 24 месяца дипломатической службы либо за любые последовательные 60 месяцев. С этой суммы не будут удерживаться налоги, обязательные взносы по государственному социальному страхованию и другие обязательные платежи.

В случае прекращения дипломатической службы в связи со смертью сотрудника, а также признанием его без вести пропавшим или умершим на основании вступившего в законную силу решения суда, наследникам сотрудника будет выплачено пособие в размере четырехкратного среднего ежемесячного оклада.

Если дипломатическая служба прекращается в связи с призывом на срочную действительную военную или альтернативную службу, сотруднику дипломатической службы будет выплачено пособие в размере трехкратного среднего ежемесячного оклада.

Лица, занимавшие дипломатическую должность до призыва на срочную военную службу, за исключением случаев ликвидации органа дипломатической службы, после увольнения с военной службы смогут быть назначены на прежнюю или аналогичную должность, если обратятся с соответствующим заявлением не позднее чем через 60 календарных дней после завершения службы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.