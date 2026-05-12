В Японии создали электрическое моноколесо с рекордным запасом хода

Японские разработчики представили новое электрическое моноколесо, способное проехать до 1000 километров на одном заряде.

Как передает Day.Az, максимальная скорость устройства, по заявлениям создателей, достигает 200 км/ч.

Разработчики считают, что подобный транспорт может стать одним из главных средств передвижения будущего. По их прогнозам, к 2034 году около 75% жителей планеты могут пересесть на компактный электротранспорт такого типа.