PlayStation получит ИИ-генератор хайлайтов в играх

Sony зарегистрировала патент для PlayStation для автоматического создания игровых клипов и изображений с помощью ИИ на основе действий пользователя в реальном времени. Об этом сообщает PushSquare, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно описанию технологии, система будет анализировать игровой процесс, определять значимые события, например, победы над боссами, серию устранений противников или достижение рекордов, и автоматически формировать короткие видеоролики, готовые для публикации в социальных сетях. Нечто похожее существует в Nvidia App для ПК.

Разработка призвана упростить существующие механики обмена игровым контентом, которые со времен PlayStation 4 требуют ручного включения и редактирования.

Одной из ключевых особенностей системы станет персонализированный подход к оценке игровых событий. Алгоритмы ИИ будут учитывать уровень и опыт конкретного пользователя. Например, для начинающего игрока в сетевых шутерах первое двойное устранение врага может быть автоматически определено как значимое достижение и оформлено в виде эффектного клипа. Для более опытной аудитории критерии отбора будут повышаться, чтобы избежать избытка однотипного контента.